Thaeme revela susto em acidente com o dente da filha

Thaeme Mariôto desabafa após a filha perder um dos dentes em um acidente: 'Uma das situações de mais susto na maternidade'

A cantora Thaeme Mariôto (36) surpreendeu ao revelar que sua filha mais velha, Liz (3), perdeu um dos dentes de leite antes do tempo por causa de um acidente com um brinquedo. Nas redes sociais, a estrela contou que levou um susto ao descobrir que a filha prendeu o dente em um brinquedo e puxou, arrancando o dente na hora.

No momento do ocorrido, a cantora estava longe de casa para um compromisso profissional e ficou com o coração apertado. Agora, ela decidiu colocar um tipo de aparelho fixo para cobrir o buraco que ficou, já que a filha está passando a língua o tempo todo e isso pode prejudicá-la na fala e na formação dos dentes.

“Ela enroscou um brinquedinho dela no dente e ao invés de pedir ajuda, acabou puxando. Acabou que saiu com a raiz e tudo. Eu estava viajando. Imagina, né?! Se eu estivesse aqui em casa eu teria entrado em pânico também. Mas, viajando e sem poder fazer nada, com a distância é pior ainda. Foi uma das situações mais de susto que a maternidade já me proporcionou até hoje”, disse ela.

E completou: "Vim ver o negócio do dentinho dela, fazer o que, né? Provavelmente, vamos colocar um aparelho fixo. Uma proteção com um dentinho no lugar para não prejudicar a fala e as complicações que podem dar caso fique a janelinha. Porque ela está colocando a língua o tempo inteiro".

Thaeme também é mãe de Ivy.

Thaeme mostra foto da filha após o acidente com o dente:

