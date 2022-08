Thaeme Mariôto é comparada a filha caçula, Ivy, ao publicar foto antiga: ''São iguais''

Thaeme Mariôto chocou seus fãs com sua semelhança com a filha caçula ao publicar foto antiga

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 18h10

Nesta quinta-feira, 25, Thaeme Mariôto (36) entrou no clima do TBT e lembrou com carinho de uma foto de sua infância. Entretanto, a publicação da sertaneja chamou atenção da web por sua semelhança com sua filha caçula, Ivy, de apenas 11 meses.

No clique, Thaeme aparece ainda muito bebê, usando um vestidinho rosa, super elegante, combinando com um sapatinho branco e um lacinho vermelho no cabelo. A semelhança com sua herdeira são nítidas, desde os detalhes dos olhos, até o sorriso encantador.

Os fãs da artista não perderam tempo e logo passaram a apontar a semelhança nos comentários: "A Ivy parece muito com você", disse um. "Até o sorriso igual o da mamãe!", escreveu outro. "São iguais", falou ainda um terceiro.

Na legenda do post, Thaeme ainda falou da saudade que sente dessa época: "O vontade voltar pra essa época! Mesmo sabendo que a comida era só leite do peito!".

Outros seguidores da cantora ainda aproveitaram para elogiar a beleza da artista, que vem desde pequena: "Princesa linda!", disse um. "Linda desde bebê!", escreveu outro. "Uma bonequinha!", falou um terceiro.

Confira o post onde Thaeme Mariôto foi comparada a filha caçula, Ivy, ao publicar uma foto antiga:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaeme Mariôto (@thaeme)

