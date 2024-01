Teatro das Artes recebe A Fabulosa Fábrica de Música

Com estreia marcada para dia 6 de janeiro, obra mistura melodia, ritmo e harmonia

Imagine um mundo sem música. É o que acontece no enredo de A Fabulosa Fábrica de Música, em cartaz no Teatro das Artes, do Shopping Eldorado, em São Paulo. Nesta aventura mágica, melodia, ritmo e harmonia, elementos vitais das canções, se unem para consertar uma caixinha de música quebrada no Colégio Beethoven, com a ajuda do próprio grande compositor.