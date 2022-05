Taylor Swift recebe doutorado honorário na Universidade de Nova York

Taylor Swift é homenageada com o título de Doutora em Belas Artes durante evento nesta quarta-feira, 18

A cantora Taylor Swift recebeu uma homenagem especial nesta quarta-feira, 18, na Universidade de Nova York. Ela foi condecorada com o título de doutorado honorário em Belas Artes por sua contribuição para as artes e a cultura.

A artista colocou uma beca roxa para a celebração e falou sobre o momento nas redes sociais. “Vestindo um capelo e beca pela primeira vez – até breve NYU”, disse ela.

No evento, Taylor fez um discurso com conselhos para os formandos. “Aprenda a viver ao lado do medo. Não importa o quanto você tente evitar se encolher, você vai olhar para trás em sua vida e se encolher retrospectivamente. Constrangimento é inevitável ao longo da vida. Não ser convidado para festas na minha cidade natal me fez sentir desesperadamente solitária. Mas porque me sentia sozinha, eu sentava no meu quarto e escrevia músicas que me dariam uma passagem para outro lugar”, disse ela em um trecho.

