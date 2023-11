Taylor Swift: próximos shows de cantora no Rio de Janeiro serão uma hora mais tarde

Show deste sábado, 18, foi adiado após morte de fã e temperaturas extremas

Após o adiamento do show de Taylor Swift neste sábado, 18, no Rio, a T4F, empresa que organiza a The Eras Tour no Brasil, mudou os horários das apresentações. O show de domingo, 19, que já estava programado, e o segunda, 20, a nova data do espetáculo cancelado, está marcado para começar às 20h30 - uma hora depois do previsto anteriormente.

A empresa pede que os fãs evitem ficar por muito tempo no sol fora do estádio do Engenhão - a temperatura na cidade chegou aos 42,5 graus este final de semana.

"Para os próximos dois shows da Taylor Swift | The Eras Tour no Rio de Janeiro, nos dias 19 e 20 de novembro, os horários foram ajustados para uma melhor experiência", dizia um post da T4F no Instagram. "Nesses dias, recomendamos que você chegue ao estádio mais próximo do horário de abertura dos portões para evitar longos períodos de exposição ao sol nas áreas externas do estádio", avisava o comunicado.

A abertura dos portões para o público geral será às 17h, enquanto a entrada dos fãs que comprarem pacote VIP vai de 16:00 às 16h45. Sabrina Carpenter, que abre para Taylor, sobe ao palco às 19h30.

A primeira apresentação da cantora no Brasil com a The Eras Tour, realizada na noite da última sexta-feira, 17, ficou marcada pela morte de Ana Clara Benevides, jovem de 23 anos que compareceu ao show, e a sensação térmica no estádio de 60 graus celsius.

Taylor Swift lamenta morte de fã de 23 anos em seu show no Rio de Janeiro

Taylor Swift usou sua conta no Instagram na madrugada deste sábado, 18, para lamentar a morte de Ana Clara Benevides. A jovem de 23 anos morreu ao passar mal durante o show da cantora no estádio Nilton Santos, o Engenhão, na Zona Norte do Rio, na sexta-feira, 17.

"Não posso acreditar que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração destroçado que digo que perdemos uma fã hoje à noite mais cedo, antes do meu show. Não consigo nem dizer a vocês como estou devastada com isso. Não tenho muita informação, além do fato de que ela era incrivelmente linda e jovem demais. Não vou conseguir dizer algo sobre ela do palco, porque me sinto tomada pelo luto quando tento falar sobre isso. Quero dizer neste momento que sinto esta perda profundamente e que meu coração destroçado está com a família dela e seus amigos. Esta é a última coisa que pensamos que aconteceria quando decidimos trazer a turnê para o Brasil", escreveu. Veja a postagem!