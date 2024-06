Taylor Swift defende Lady Gaga após fake news sobre gravidez

Após Lady Gaga ser vítima de rumores sobre uma suposta gravidez, Taylor Swift defende a cantora, que desmentiu as fake news na web; confira!

A cantora Lady Gaga usou suas redes sociais nesta quarta-feira, 5, para negar os rumores de que estaria grávida. Os boatos surgiram devido a um volume na barriga da artista em fotos do jantar de pré-casamento de sua irmã, Natali Germanotta. Com isso, a 'Mother Monster' foi defendida por ninguém menos que Taylor Swift!

Em seu TikTok, Gaga publicou um vídeo onde citou a música Down Bad, do álbum The Tortured Poets Department, de Swift, para negar a fake news sobre estar grávida. "Não estou grávida, só estou para baixo, chorando na academia", escreveu a cantora no vídeo.

Nos comentários, Taylor saiu em defesa da colega e chamou atenção de quem estava espalhando rumores sobre a vida de Gaga. "Nós podemos todos concordar que é invasivo e irresponsável comentar sobre o corpo de uma mulher. Gaga não deve uma explicação para ninguém, assim como nenhuma outra mulher", disse a voz de Anti-Hero.

📲| Taylor Swift replied under Lady Gaga's TikTok shutting down pregnancy rumours



"Can we all agree that its invasive & irresponsible to comment on a woman’s body. Gaga doesn’t owe anyone an explanation & neither does any woman. 💋" pic.twitter.com/vzI5hvlFd4 — The Swift Society (@TheSwiftSociety) June 5, 2024

Vale lembrar que, recentemente, Taylor Swift também foi alvo dos mesmo rumores. Vivendo um relacionamento com o jogador de futebol americano Travis Kelce, a cantora se envolveu em boatos de uma possível gravidez após alguns fãs notaram um volume em sua barriga durante uma apresentação da The Eras Tour. Swift, por sua vez, não se pronunciou sobre o assunto.

Lady Gaga impressiona ao revelar look que usaria no Met Gala 2024

Em 2024, o Met Gala não contou com a presença ilustre da cantora Lady Gaga no tapete vermelho. O que poucos sabiam, no entanto, é que estava programado para a artista estar no evento anual de moda em Nova York na primeira segunda-feira de maio.

Nas redes sociais, Gaga revelou aos seus fãs qual seria o look que ela iria usar no Met Gala 2024. Sem revelar detalhes sobre o motivo de não ter comparecido ao evento, a famosa deixou seus fãs boquiabertos com a roupa que teria sido usada pela 'Mother Monster'.

Em seu perfil oficial do Instagram, a cantora compartilhou um ensaio de fotos, onde exibiu um look misterioso, com uma máscara de renda e uma grande flor cobrindo seu rosto. Lady Gaga também estava usando um vestido com ombros volumosos, com tecido preto bordado, trazendo drama para a parte superior de seu look.