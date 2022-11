Taylor Lautner, de Crepúsculo, se casa com… Taylor Lautner; entenda a confusão

Taylor Lautner, conhecido pelo filme Crepúsculo, se casa com influenciadora de mesmo nome que ele

CARAS Digital Publicado em 13/11/2022, às 14h10

Neste sábado, 12, o ator Taylor Lautner (30) se casou com a modelo e influenciadora Taylor Dome (25). Mas, como todos sabemos, a internet não perdoa, e logo foi brincando com o fato de que, se ela assumiu o sobrenome do marido, ela também se chamará “Taylor Lautner”.

A página Aleatoriando, no Instagram, já foi logo brincando sobre a possibilidade da enfermeira ter assumido o sobrenome do ator. Mas o mais interessante é que a coincidência do nome não para aí. Taylot Lautner é ex-namorado da cantora Taylor Swift.

O casamento teve uma cerimônia realizada em um vinícola em Paso Robles, no estado da Califórnia, dos Estados Unidos. Com mais ou menos 100 convidados presentes assistindo à troca das alianças realizada pelo casal.

Em 2021, Taylor Lautner pediu a mão de sua então namorada, em novembro do ano passado, depois de terem ficado três anos namorando. “E assim todos os meus desejos se tornaram realidade”, legendou ele a publicação que fez sobre o pedido.