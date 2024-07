Tati Machado diz que vencer a Dança dos Famosos aumentou sua autoestima

Tati Machado revelou que participar e vencer o quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, teve um impacto positivo em sua autoestima

Tati Machado tem vivido uma ótima fase profissional. A jornalista está presente nos programas MaisVocê e Encontro, e recentemente se consagrou como a campeã do quadro Dança dos Famosos, no Domingão Com Huck. “

Já me dei vários beliscões para saber se estou sonhando, mas realmente é verdade tudo que está acontecendo. Faz dois anos que me mudei para São Paulo e essa mudança foi desafiadora, porque eu sou muito bairrista, muito carioca. E sabemos o quanto é difícil quando mudamos de estado", disse ela em entrevista para a Marie Claire.

Sobre o Dança dos Famosos, a famosa garantiu que viveu um dia de cada vez. “Acho que eu sonhava mais do que esperava que pudesse acontecer. Sempre confiei no meu taco. E eu estava em uma confiança que poderia ser possível, sim, chegar até o fim. A expectativa para isso foi a melhor dos mundos, porque fui por partes. E quando cheguei aqui, a gente começou a pensar na possibilidade de vencer", afirmou ela.

Autoestima

Tati ainda afirmou que participar da competição melhorou a sua autoestima. “A Dança dos Famosos fez com que eu expusesse o meu corpo, e em alguns momentos eu pensei: ‘meu Deus, não me sinto tão confortável em usar uma roupa justa’, por exemplo. Mas então comecei a me olhar com mais carinho e a dizer para mim mesma: ‘Cara, você está maravilhosa, vá em frente, porque isso vai inspirar muitas pessoas que se identificam com o seu corpo também.’ Foi assim que agora eu amo quando uso".

A jornalista até mesmo mudou seu estilo. "Me deu uma liberdade corporal muito grande e uma aceitação de quem eu sou. E está tudo bem, eu tenho o corpo que eu tenho, e dançar com ele é mais do que suficiente para dançar, não importa como ele seja. Então fico muito feliz em receber mensagens maravilhosas como ‘que lindo seu look!’. Mesmo que seja uma saia que mostre minhas coxas, ou que no contemporâneo, quando dou uma pirueta, meu bumbum fique exposto. Isso não me incomoda mais, que alegria poder dizer que isso não me afeta, e que venham os haters, não me importo, porque este é o meu corpo. E meu corpo não é um limitador para nada".

Para concluir, Tati Machado afirmou que agora se permite sentir mais sexy. "A moda se tornou desafiadora para mim, sabe? Quanto mais diferente e ousado, mais interessante eu acho. Isso tem me feito muito bem, tem aquecido meu coração, me permitindo ousar mais e me sentir sexy muitas vezes”, finalizou.