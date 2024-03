Tati Barbieri muda rotina e quer mais aproximação com os fãs: 'Muito empenhada'

Influenciadora digital revela projetos para redes sociais e faz balanço do carnaval 2024 em entrevista à CARAS Brasil

Tati Barbieri (36) deixou a Filadélfia, nos EUA, para brilhar no carnaval do Rio de Janeiro. A musa desfilou como destaque da comissão de frente do Salgueiro, uma das principais escolas de samba do Grupo Especial. Após o término da folia, a influenciadora digital conta em entrevista à CARAS Brasil o que mudou na rotina e como foi desfilar na Marquês de Sapucaí e quais os próximos passos na carreira.

“Eu sempre fui apaixonada por Carnaval. Desde pequena, sempre quando nos reuníamos em família, rolava um samba ou um pagode em casa. Eu assistia pela TV e ficava deslumbrada. A primeira vez que estive na Sapucaí foi para ver o Desfile das Campeãs em 2020. Foi um dos dias mais divertidos da minha vida. Eu amo o Rio de Janeiro, torço para o Flamengo e daí vem a minha paixão pelo Carnaval, especialmente pelo Carnaval do Rio e pelo Salgueiro", revela.

Para desfilar como musa, Barbieri teve que mudar completamente a rotina que levava nos Estados Unidos. A brasileira investiu pesado nas aulas de danças, mudou alimentação e até treino na academia, o que exigiu muito foco e determinação.

“Foi minha primeira vez desfilando por uma escola de samba e na Sapucaí. Fiz aulas de samba com o Carlinhos do Salgueiro e com o Ruan Pessoa. A preparação foi séria e pesada. Mudei muitas coisas na minha rotina em função do Carnaval. Fazia dois treinos ao dia, de musculação e aeróbico. Fiz aulas de samba três vezes por semana. Dieta com prescrição médica, drenagens e suplementação. Fiquei muito mais empenhada nas minhas atividades, pois estava muito empolgada com o Carnaval", diz.

Tati não tinha planos de se jogar na folia 2024. O convite surgiu durante uma visita à quadra do Salgueiro durante uma noite de samba na companhia de amigos. A partir daí, ela passou a investir tempo e apoio para a agremiação.

“Fui apresentada na quadra do Salgueiro dia 23 de dezembro pelo presidente da escola, André Vaz. O convite surgiu do Alex Carvalho, que faz parte do Salgueiro. Ele nos convidou para conhecer a quadra. Fomos curtir uma noite de samba e lá surgiu o convite pelo presidente. Fiquei encantada com a história do Salgueiro em prol da comunidade e decidi fazer uma doação em agradecimento e retribuição pelo carinho de ser convidada para ser a madrinha e musa da comissão de frente. Saí dos Estados Unidos, onde eu moro, para acompanhar esses momentos lindos com a minha escola", afirma.

A musa usou uma fantasia criada por Henrique Filho, o mesmo estilista que assinou as fantasias de Sabrina Sato e Brunna Gonçalves. A roupa que representava a fauna e a flora da Amazônia teve um custo de R$ 300 mil.

Para tanto investimento, Tati decidiu eternizar em um reality show criado exclusivamente para a internet, o Tati Folia, disponível no canal do YouTube FAM Life. 'Para mim, este é um dos momentos mais marcantes da minha história e quero dividir com os meus seguidores. Quero mostrar que tem muito mais do que apenas um desfile de Carnaval. É muita dedicação para que tudo dê certo naqueles 70 minutos dentro da Avenida. Tem muito amor, dedicação e profissionais competentes envolvidos. Vou continuar investindo no meu canal do Youtube e nas minhas redes sociais. Adoro compartilhar meu dia a dia, mostrar a rotina da nossa família, o que gostamos de fazer, como é nossa vida... Sinto que isso gera uma aproximação natural com o público!”.