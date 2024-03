Tathi Piancastelli anuncia retorno de peça inspirada em suas vivências: 'Quero mostrar quem eu sou'

Tathi Piancastelli é destaque de evento da ONU nos Estados Unidos. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz fala da importância em debater temas educativos no Dia Internacional da Síndrome de Down e comemora retorno de peça

Tathi Piancastelli conquistou a web com seus vídeos durante o isolamento no período de pandemia da covid-19 e hoje soma mais de 100 mil seguidores nas redes sociais. Por lá, a influenciadora compartilha sua rotina, traz temas importantes para debater com os fãs e provocar reflexão. Nesta quinta-feira, 21, data em que é celebrada o Dia Internacional da Síndrome de Down, a atriz, em conversa com a CARAS Brasil, fala da expectativa para representar o Brasil em um evento da Organização das Nações Unidas (ONU) e destaca sobre feitos na carreira.

"O tema é saúde. Vou alertar que todas as mulheres grávidas atendidas pelo sistema público têm direito a um exame que mostra se o bebê tem problemas no coração, pois muitos bebês com Síndrome de Down precisam fazer cirurgia no coração", conta a também empresária.

Assim como a data de hoje, o evento tem o objetivo de conscientizar as pessoas em todo mundo sobre a condição genética, a inclusão e o respeito. Animada, ela fala da importância de ações como a promovida pela ONU. “Para as pessoas nos conhecerem e saber que não somos invisíveis. Estou muito emocionada e feliz por participar deste encontro.”

Dedicada a tudo que se propõe a fazer, Tathi tem um currículo digno de elogios. A artista estudou teatro nos EUA e até foi inspiração para o cartunista Maurício de Souza (88) criar uma personagem icônica para as histórias em quadrinhos da Tuna da Mônica.

Feliz com a conquista, ela comenta o carinho do autor e empresário e o olhar inclusivo para suas obras que fazem sucesso em todo o mundo. "Foi uma surpresa linda e eu fiquei muito emocionada mesmo. A personagem estava desenhada, mas não tinha nome. O Maurício fez uma surpresa escrevendo no desenho: Eu sou a Tati também. Até choramos.”

De volta ao teatro

Talentosa, Tahi também é autora. Ela criou e protagonizou o espetáculo Oi, eu estou aqui - um monólogo em que destaca suas vivências e provoca reflexão no público. Neste Dia Internacional da Síndrome de Down, ela anuncia retorno do projeto que ficou em cartaz em Ribeirão Preto (SP) e virou sucesso de público.

A atriz vai anunciar as datas do espetáculo após o evento da ONU. “Quero mostrar quem eu sou também como atriz. Me sinto livre no palco. E assim foi nas minhas duas peças”, conclui.