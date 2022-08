Tatá Werneck fala sobre conversas íntimas acessadas por hacker: ''São ameaças sérias''

Apresentadora Tatá Werneck revela novos detalhes após ter conversas íntimas invadidas por hacker que ameaça expor ela na internet

Redação Publicado em 13/08/2022, às 15h18

Momentos de tensão! Na manhã deste sábado, 13, a apresentadora Tatá Werneck (39) revelou novos detalhes das ameaças que está recebendo após ter conversas íntimas invadidas por um hacker.

Durante uma entrevista, a esposa do ator Rafa Vitti (26) afirmou que o conteúdo das mensagens, até então, não são tão comprometedoras, mas ela teme as ameaças absurdas que está recebendo do criminoso.

"São ameaças sérias. Não pelo conteúdo, mas pelo que se tornou. Tô com a polícia e o (advogado) Ricardo Brajterman cuidando de tudo", relatou a atriz à coluna de Fábia Oliveira, do Em Off.

Tatá Werneck tem conversas íntimas invadidas por hacker:

O drama vivido pela humorista foi revelado na última sexta-feira, 12, através de um comunicado em suas redes sociais. Na postagem, ela explicou a situação ameaçadora, contando que já fez um boletim de ocorrência, pedindo também para que os veículos de imprensa tenham empatia em não divulgar sua intimidade caso a exposição aconteça.

"Um hacker acessou conversas íntimas minhas e está me ameaçando e tentando me extorquir", desabafou ela ao revelar o acontecido.

Um hacker acessou conversas íntimas minhas e está me ameaçando e tentando me extorquir. Já foi feito um boletim de ocorrência e qualquer veículo de comunicação que divulgar informações provenientes de uma extorsão será conivente com o crime . — Tata werneck (@Tatawerneck) August 13, 2022

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!