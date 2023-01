Tatá Werneck abre álbum de fotos românticas com Rafa Vitti e dispara: "Enr*bada"

Tatá Werneck faz brincadeiras bobas e recebe "chega mais" do marido

Tatá Werneck (39) começou esta terça-feira, 03, compartilhando um álbum de fotos ao lado do marido, o ator Rafa Vitti (27).

Nas imagens, os dois aparecem abraçados e curtindo o dia de sol em uma pisicina em frente a uma vista de tirar o fôlego.

Na legenda, Tatá brincou sobre o momento: 'Enrabada do meio dia'. Nos stories, anteriormente, a apresentadora já havia revelado que estava passando o final de ano na praia.

Não demorou muito para que fãs do casal, que são pais da pequena Clara Maria (03), recebessem uma série de elogios e mensagens divertidas.

"Nunca vou aceitar o fato de vir nessa vida na mesma época que Tatá Werneck e não ser amiga dela. Você é perfeita", disse uma fã. "Você tem as melhores legendas, não adianta", falou outra.

"Que lindo ver vocês dois sorrindo. Dá para sentir o quanto vocês são felizes", escreveu ainda uma terceira.

A atriz Paloma Bernardi (37) escreveu: "Gostamos assim". Já o ator Felipe Roque (35) aproveitou a oportunidade para desejar um feliz ano novo ao casal. "Lindos. Feliz tudo! 2023 vai ser épico", disse.

Tatá Werneck no BBB? Relembre passagem de comediante no reality

Muito antes do Big Brother Brasil contar com famosos em seu elenco, o programa teve participações super especiais em algumas temporadas. Em uma delas, o público acompanhou a rotina divertidíssima de ninguém menos que Tatá Werneck na casa mais vigiada do país.

Em 2014 a comediante fez uma passagem relâmpago pelo BBB, mas com um detalhe super inusitado: ela interpretou a personagem Valdirene, da novela Amor à Vida. Na época, a trama mostrou ela realizando o sonho de entrar no reality global.

Tatá ficou menos de 24h em confinamento com os demais brothers e precisou improvisar falas de sua personagem. A situação provocou cenas hilárias da convivência, principalmente por alguns participantes não conseguirem entender se ela estava interpretando ou sendo ela mesma.