Tarólogo prevê campeão do BBB 24 e futuro de Beatriz após reality

Em entrevista à CARAS Brasil, o tarólogo Val Couto prevê quem leva o prêmio do 'BBB 24' e comenta sobre o futuro de Beatriz quando sair da competição

Conhecido pelo seu trabalho com previsões no mundo das celebridados, o tarólogo e astrólogo Val Couto, a pedido da CARAS Brasil, previu quem deve levar o prêmio do BBB 24 e ainda utilizou de sua vidência para ver o futuro da participante Beatriz (23) depois que o jogo terminar.

Val já tinha visto em suas cartas que essa edição do reality seria do motorista de aplicativo, Davi (21). E, mais uma vez, ele reforça que se o participante não desistir, o prêmio será dele. Parece que não terá concorrência.

"Se nada vier a manchar o nome do Davi, ele é o grande campeão, não existe outro. Porém, eu reafirmo o que eu disse, existe alguém trabalhando na espiritualidade contra o Davi, alguém está querendo derrubar ele com forças espirituais".

"Então, eu quero pedir para você que gosta do Davi, ore por ele, mantenha ele na fé, independente se ele vai ganhar ou não, mas esse menino precisa de oração, porque existe muita coisa querendo derrubar ele", complementa.

Outro nome bastante comentado dentro do BBB 24 é o de Beatriz. Longe de ser uma unanimidade, a sister também é apontada pelos fãs do reality como uma forte candidata para levar o prêmio. Couto prevê trajetória dela no jogo.

"Pode ser uma das finalistas, ela pode ficar ali entre o primeiro e o terceiro lugar. Porque eu vejo algo que está surgindo de bom ligado a ela. Eu vejo uma trajetória muito legal, com a força da Lua vindo na direção dela".

O tarólogo ainda vê qual será o futuro da jovem quando acabar o BBB 24: "Muitas mudanças depois que sair de lá. Muitos contratos assinados. Essa menina nasceu para viajar o mundo, ela não nasceu para estar presa em um lugar só. Eu vejo muita coisa boa na vida dela", finaliza.

Recentemente, Beatriz chamou atenção da empresária Marlene Mattos (73). Durante a festa do líder com a temática Show de Talentos, a ex-vendedora do Brás assumiu o papel de apresentadora e reafirmou seu desejo de seguir carreira artística. O desempenho foi bastante elogiado por Malene.