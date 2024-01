TAP Air Portugal celebra 56 anos ligando terras lusitanas e brasileiras

A TAP Air Portugal celebra 56 anos de ligação ao estado de São Paulo. Em janeiro de 1968, a companhia aérea portuguesa fez a sua primeira conexão entre ambos. Hoje, é a rota mais importante do Brasil, com 564 mil passageiros transportados em 2023, um crescimento de cerca de 23% referente ao ano anterior.

Em seu 56º aniversario, a TAP vai reforçar a sua conexão a SP, com um aumento de 21 para 24 voos semanais de Guarulhos (Lisboa e Porto) no período do verão europeu, adicionando ainda mais capacidade a esse mercado tão estratégico para a companhia.