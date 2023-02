Tania Mara anuncia fim do relacionamento com Tiago Piquilo: ''Encerramos nosso ciclo''

Cantora Tania Mara e ex-Fazenda Tiago Piquilo terminam relacionamento de dois anos de idas e vindas

A cantora Tania Mara (39) usou as redes sociais para anunciar o término do relacionamento com o ex-Fazenda, Tiago Piquilo (39).

Em seu perfil no Instagram, a artista fez uma publicação sobre o fim do namoro e agradeceu pelo tempo que ficou com o cantor. Ao legendar a postagem, ela comunicou aos seguidores sobre a decisão tomada ao lado do músico.

"É com todo amor, respeito e gratidão ao Tiago, a tudo que vivemos, e por todo carinho e torcida de vocês que estou aqui para dizer que juntos decidimos que a partir de hoje encerramos nosso ciclo, nosso namoro", começou escrevendo. "Que Deus nos abençoe e nos conduza nos próximos passos de nossas vidas", completou ela, que apagou a publicação de seu perfil.

Nos stories, Tania Mara também agradeceu pelas mensagens de carinho que recebeu após o término, mas também rebateu as críticas e comentários maldosos que leu. "Li os comentários e agradeço de coração a todos que foram respeitosos e carinhosos conosco, mas infelizmente a empatia ainda não é praticada por todos, por isso desativei. Que Deus abençoe a todos. Paz e bem", disse Tania.

Entre idas e vindas, Tania Mara comemora dois anos com Tiago Piquilo

Em janeiro, a cantora Tania Mara usou as redes sociais para declarar seu amor pelo até então namorado, Tiago Piquilo.

Os dois, que enfrentaram dificuldades e chegaram a ficar separados por um período, reataram o relacionamento em outubro pela terceira vez. Comemorando dois anos com o ex-Fazenda, ela prestou uma homenagem em seu perfil no Instagram ao compartilhar um vídeo de diversos momentos do casal.

"Hoje faz exatamente 2 anos que nos permitimos fazer parte um da vida do outro. Dois anos intensos, cheios de desafios, batalhas, renúncias, risos, choros, conversas, momentos, alegrias, tristezas, erros, acertos, aprendizado, evolução, incertezas e certeza de que o amor sempre vence", iniciou ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!