Taís de Elas por Elas, Késia revela traumas amorosos: ‘Não desejo a nenhuma mulher’

A atriz e cantora Késia revela a Revista CARAS que passou por experiências amorosas traumáticas ao longo da vida, mas garante que não desistiu do amor

A atriz e cantora Késia (39), que encara seu primeiro papel como protagonista em novelas, tem alguns pontos em comum com sua personagem em Elas por Elas, da TV Globo. Na trama de Alessandro Marson e Thereza Falcão, Taís é uma modelo de sucesso e tem uma carreira de dar inveja, mas no amor ela não tem tanta sorte. Em entrevista a Revista CARAS, a artista revela que também já enfrentou dificuldades em seus relacionamentos. “Já passei por experiências que eu não desejo a nenhuma mulher”, diz.

Késia pontua uma característica peculiar de sua personalidade, ao falar sobre seu lado amoroso. “Acho que eu namoro pessoas que não sabem que namoram comigo (risos). Tem isso, porque sou escorpiana e, às vezes, acontece. Alguns fins de semana, eu volto noiva. Sou emocionadérrima, sou de água. Quero casar com todas as pessoas, depois passa. Fico apaixonada por várias pessoas ao mesmo tempo, mas sempre tem um que, né? Sempre tem um que vence. Até agora ninguém venceu (risos)”, conta.

Muito consciente e de forma leve, a atriz abre o coração e confessa que coleciona muitos traumas. “Nossa, muitos traumas. Já passei por experiências que eu não desejo a nenhuma mulher, sabe? De ser exposta, de ser traída, de ser ridicularizada, de abuso psicológico mesmo, onde eu fui a tóxica, né? Pelo olhar de quem me traía, de quem mentia, já ouvi mentiras do nível do Átila (Sergio Guizé), que me fez pensar que fiz algo, de me sentir louca. E já tive a minha loucura também posta a prova, porque é isso, a gente não pode enlouquecer”, reflete.

“Mas Deus é bom o tempo todo. E eu acho que quem faz o bem, a vida devolve o bem. Não quero que os traumas que vivi me paralisem para viver as coisas incríveis que Deus tem para minha vida no campo afetivo também. Mesmo com tudo isso, não tenho medo de amar. Já tive, até por trauma, mas chega uma hora que fica tão pesado, que você fala assim: não, isso aqui ou vai matar ou eu vou dar uma volta por cima. Acredito nisso, acredito que tenha afeto para mim, que tenha afeto para todas as pessoas que passaram por essas coisas também. Eu posso estar sendo muito inocente - Taís também é um pouco trouxa - mas prefiro morrer acreditando nisso, na família. Enfim, eu tenho um sonhos caretas”, completa Késia, que sonha construir uma família, mas independentemente do formato.

Ainda falando de Taís, a personagem é uma referência de beleza, emprestada por Késia. Mas esse assunto, segundo a atriz, demorou a ser compreendido por ela, ao longo da vida. “Até eu falar que sou bonita, demorou um tempo, tá? Demorou um tempo de tipo, adulta. Por mais que as pessoas achem que isso é um mimimi ou que a gente quer confete, não é. A partir do momento que a gente entende que pessoas pretas não são nem reconhecidas como seres humanos, que é disso que a gente está falando, de como esse País foi constituído, a gente está muito distante da relação da beleza”, fala.

“Mas nós somos beleza antes da beleza, né? Quem disse isso foi até Beyoncé, não foi nem eu, lá em Brown Skin Girl. Então, eu acho que estou na minha melhor fase. É até um pouco desconfortável falar isso, estranho, porque estou na melhor fase assim... Estou feliz, estou me achando bonita, estou trabalhando, colhendo frutos do meu penoso trabalho, mas estou até... estranhando (risos). Mas vamos agradecer e aproveitar”, emenda.