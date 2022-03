Taís Araujo surge em clima de romance com Lázaro Ramos durante passeio de barco: ''Folga, sol e amor!''

Atriz Taís Araujo postou série de fotos de passeio de barco no Rio de Janeiro na companhia do marido, Lázaro Ramos, com quem tem 2 filhos

CARAS Digital Publicado em 07/03/2022, às 11h39