Taís Araujo e Lázaro Ramos fazem rara aparição com os filhos

A atriz Taís Araujo e o ator Lázaro Ramos aproveitaram um passeio com os dois filhos em um shopping no Rio de Janeiro

A atriz Taís Araujo e o ator Lázaro Ramos foram flagrados em uma rara aparição em público com os filhos, João Vicente e Maria Antônia. A família foi vista fazendo compras em um shopping no Rio de Janeiro na noite de sábado, 14.

Os quatro esbanjaram simpatia e surgiram com looks confortáveis. Lázaro e João apostaram em conjuntos de moletom, enquanto Tais apostou em um look com parka. Por sua vez, a pequena Maria surgiu com um vestido estiloso e de renda para o passeio.

Vale lembrar que Taís Araujo deverá voltar às novelas em breve. Ela foi escalada para o elenco do remake de Vale Tudo, uma das próximas novelas da 9 da Globo. Por sua vez, Lázaro curte as férias da TV após atuar em Elas Por Elas.

Lázaro Ramos relembra a separação de Taís Araujo

O ator Lázaro Ramos relembrou o período em que ficou separado de Taís Araújo no início do relacionamento durante uma conversa no podcast Quem Pode, Pod. Hoje em dia, os dois estão casados há 15 anos e são pais de duas crianças, João Vicente e Maria Antônia. Na conversa, ele contou sobre como foi se separar da amada e o que viveram separados.

Ele contou que não sentiu ciúme quando viu que Taís estava namorando com outro homem enquanto eles ficaram separados por alguns meses. “Não [doeu vê-la com outro]! É porque tava ruim, tava precisando. A gente tinha que limpar algumas coisas e não ia limpar se tivesse junto. Tenho certeza. Só limpou porque teve a pausa. E na pausa a gente se reencontrou e se reconstruiu”, disse ele, que mudou a sua ideia sobre 'dar um tempo no relacionamento'. “Eu achava que esse negócio de dar um tempo é acabar. No meu caso não foi, foi um tempo mesmo”.

Lázaro ainda contou que eles ficaram separados por poucos meses e voltaram a ficar. “Ela disse que foram oito meses [separados] eu falo que foram quatro. Claro, se você volta a transar, desculpa, não é separação. […] Ela terminou, a gente voltou a transar, mas ela não queria namorar. Eu sabia que ia voltar a qualquer momento, quando a gente se separou eu falei: 'A gente vai voltar'. Eu sabia”, contou.

Então, o artista refletiu sobre a importância do período separados para o casamento deles dar certo. “Foi importante por duas coisas: Para dar um tempo, parar e pensar como estava a relação. Pensei muito nos meus erros, foi importantíssimo. Ao mesmo tempo, essa coisa de eu ter falado que eu não tive adolescência... Eu vivi um pouco uma adolescência tardia na separação”, disse ele.

E completou seu pensamento: “Você chega em outra cidade, não tendo vivido adolescência, tenho namorado pouco e você fica conhecido. Você começa a ter pessoas que se interessam por você. Tem uma vaidade, que é real, também não vou esconder. Tu chega em Salvador, os amigos que não são da área ficam: 'Tá pegando quem?'. Aí eu mentia. Tinha isso. Falei: 'Separei, vou curtir'. Mas tinha uma coisa no fundo dizendo assim: 'Amor, sua parada é a Taís'”.