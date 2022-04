Taís Araújo e Lázaro Ramos aproveitam compromisso de trabalho para curtir momento a dois

Taís Araújo e Lázaro Ramos curtiram um momento a dois durante o intervalo de um trabalho e outro

Nesta sexta-feira, 8, Taís Araújo (43) e Lázaro Ramos(43) decidiram aproveitar um trabalho que estão fazendo juntos para curtir um momento a dois.

A atriz fez alguns registros do momento e publicou em suas redes sociais alguns cliques onde ela e o amado aparecem coladinhos em um quarto de hotel, esperando para darem uma entrevista sobre o filme Medida Provisória.

O casal ainda esbanjou estilo usando looks complementares, ela com um macacão branco e ele com uma calça caqui e uma camiseta branca.

Na legenda, Taís falou com carinho desse momento: "Mais um dia de entrevistas para divulgar Medida Provisória que (como vocês já sabem porque vão lotar o cinema) estreia dia 14 de abril, próxima quinta. Sextou meus amores!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindos!", disse um. "Maravilhosos!", falou outro. "Essa casal é tudo!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques românticos de Taís Araújo e Lázaro Ramos curtindo um momento a dois: