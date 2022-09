Tainá Müller impressiona a web por semelhança com a irmã mais nova: ''Até eu me confundo''

Atriz Tainá Müller publica fotos ao lado da irmã caçula, Tuti Müller, e fãs destacam a semelhança entre elas

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 09h50

A atriz Tainá Müller (40) surpreendeu os seguidores ao compartilhar um registro ao lado de sua irmã mais nova nas redes sociais!

Na manhã desta segunda-feira, 12, a artista, que protagoniza a série de sucesso da Netflix, Bom Dia, Verônica, surgiu com Tuti Müller em fotos publicadas em seu perfil no Instagram e ela mesma brincou com a semelhança com a irmã caçula.

Nas imagens, as gaúchas posaram juntinhas aproveitando o dia de sol em meio à natureza para renovar o bronzeado. "Puro coração. Quem é quem? Até eu me confundo.. kk", brincou Tainá ao legendar a postagem.

"Meu Deus, duas Verônicas", se divertiu uma internauta. "As gêmeas não gêmeas. Haha imagina se tivesse a Titi aí, a cabeça ia bugar de vez", disse outra. "Lindas", elogiou uma terceira. "As gêmeas nascidas em dias diferentes", comentou mais uma.

Vale destacar que Tainá e Tuti também são irmãs da apresentadora do Multishow Titi Müller (35).

Confira as fotos de Tainá Müller com a irmã caçula, Tuti:

