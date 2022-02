Tadeu Schmidt surge ao lado da família e brinca: ''Casa de Vidro no lar dos Schmidts''

Apresentador do BBB 22, Tadeu Schmidt revelou que ele e a esposa estão separados das filhas

CARAS Digital Publicado em 11/02/2022, às 16h27

Tadeu Schmidt(47) surpreendeu os seguidores ao revelar que sua família está vivendo em uma Casa de Vidro, assim como os novos participantes do BBB 22.

Nesta sexta-feira, 11, o apresentador compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto em família. Na imagem, ele e a esposa, Ana Cristina, aparecem separados das filhas Valentina (19) e Laura (17). Schmidt explicou que eles não estão ficando juntos devido à pandemia da covid-19.

"Também tem CASA DE VIDRO no lar dos Schmidts! Eu e Mozão só vemos nossas filhas pelo vidro da varanda. E mesmo assim rapidinho! Eu tô super recluso, pra evitar a Covid. Só saio de casa pros Estúdios Globo, onde a testagem é intensa. Fico o tempo todo com a melhor máscara, bem ajustada no rosto, só tiro na hora de maquiar e ir pro estúdio… Mozão simplesmente não sai de casa!!!", contou o apresentador.

Em seguida, Tadeu explicou que tomou essa decisão por causa da rotina das herdeiras. "Nossas filhas têm as vidas delas, saem de casa pra variados compromissos… Imagina se eu pegasse Covid delas… Dividimos a casa radicalmente: progenitores de um lado, prole do outro. E não temos nenhum contato! A não ser pelo vidro!", garantiu.

Mesmo sem contato físico, o apresentador garantiu que a família está acompanhando juntos o BBB 22. "Mas estamos juntinhos acompanhando o BBB! O dia inteiro comentando pelo celular! Hoje, então, não tiramos o olho da Casa de Vidro!!! Vocês também, né?", finalizou ele.

Confira a publicação do apresentador do BBB 22: