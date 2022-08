Tadeu Schmidt faz homenagem emocionante para Jô Soares

O apresentador do BBB22, Tadeu Schmidt publicou uma homenagem emocionante para o humorista que faleceu aos 84 anos

CARAS Digital Publicado em 05/08/2022, às 16h55

Nesta sexta-feira, 5, o apresentador Jô Soares faleceu aos 84 anos. Entre os famosos que prestaram homenagens ao apresentador, está Tadeu Schmidt (47) que compartilhou um post emocionante no seu Instagram.

O apresentador do Big Brother Brasil 2022 compartilhou uma foto em que aparecia no inesquecível sofá do “Programa do Jô” ao lado do diretor, dramaturgo e humorista que morreu na madrugada deste dia 5.

“Quantas vezes eu não ensaiei, sozinho, o que eu ia dizer quando fosse entrevistado pelo Jô... Sentar naquele sofá e conversar com aquele monstro sagrado era sonho obrigatório de todo mundo que buscava sucesso na carreira”, começou dizendo o pai de Valentina Schmidt.

O ex-apresentador do Fantástico ainda relembrou o legado que Jô deixou para o Brasil. “Era ali que rolavam as entrevistas antológicas, aquelas que eram comentadas por anos: ‘lembra quando fulano foi ao Jô e disse que...’ Cresci dando risada com esse gênio fazendo graça na TV com seus programas de humor. Quantas vezes repeti seus bordões".

Por fim, Tadeu comentou sobre sua experiência de ter sido entrevistado por Jô em seu programa: “Bom, e quando finalmente chegou a hora de falar om o Jô, foi diferente de tudo que eu pudesse ter ensaiado por antos anos. Foi uma farra que só! Foi risada do começo ao fim! Foi surpreendente e sensacional! Mas uma coisa foi exatamente como imaginei: foi inesquecível. Obrigado, Jô! Por toda essa carreira genial”.

Nos comentários da publicação, seguidores de Tadeu também deixaram suas homenagens à Jô Soares. “Já fazia falta, e agora fará mais ainda. Mas jamais será esquecido, grande Jô”, escreveu uma seguidora. E outro seguidor escreveu: “Realmente uma das pessoas mais inteligentes que eu adorava assistir, vou sentir saudades. Jô eternamente”.

Amigos e familiares de Jô Soares se despedem de Jô

Na tarde desta sexta-feira, 5, os amigos próximos e familiares de Jô Soares foram se despedir no volório do apresentador e humorista.

Nomes como Tiago Leifert, o maestro João Carlos Martins e o ator Juca de Oliveira foram dar o último adeus ao humorista.