Tadeu Schmidt divide momento especial em família: "Coisas simples da vida"

O apresentador Tadeu Schmidt curtiu um almoço especial ao lado da mulher e das duas filhas

Tadeu Schmidt encantou os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 31, ao compartilhar uma nova foto em família. Após ficar um tempo sem conseguir reunir a mulher e as duas filhas, o apresentador finalmente conseguiu almoçar com elas.

Na foto postada no Instagram, o jornalista aparece em um restaurante ao lado da esposa, Ana Cristina, e das herdeiras, Valentina, de 23 anos, e Laura, de 19. Ao dividir o registro, ele aproveitou para celebrar o momento com a família.

"Coisas simples da vida… Depois de uma sequência de viagens a trabalho ou a passeio… mil compromissos das meninas… desencontros de agendas… Um almoço em família!!!! Que delícia!!!", celebrou Schmidt.

E completou: "Quando tem todo dia, a gente não dá tanto valor… quando vem a saudade, a gente lembra como essas coisas simples são maravilhosas."

Os internautas elogiaram a postagem. "Lindos", disse uma seguidora. "Família é o nosso bem mais precioso!", afirmou outra. "Que lindos! Muito importante isso mesmo", concordou uma fã. "Família mais linda", falou mais uma. "Família é a base de tudo!", ressaltou uma admiradora.

Confira a publicação:

Tadeu Schmidt ganha novo programa na Globo

O apresentador Tadeu Schmidt vai aparecer na telinha da Globo nos dois semestres de 2024. Depois de comandar o Big Brother Brasil 24, ele vai ter outra atração na grade de programação da emissora entre os meses de julho e agosto.

Schmidt marcou presença no evento UpFront, onde a Globo anuncia as novidades de sua programação para o mercado publicitário. No palco, ele contou que vai comandar um programa diário sobre os Jogos Olímpicos de Paris 2024, que acontecem entre 26 de julho e 11 de agosto.

"Vai ser diário, à noite e ao vivo. Vou ter ao meu lado a campeã olímpica Fernanda Garay, craque do vôlei e carismática. Esse programa virá junto com a maior cobertura de todos os tempos na Globo. Serão 200 horas de transmissão nos melhores horários", afirmou. Saiba mais!