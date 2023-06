Tadeu Schmidt brinca em fotos no espelho do elevador com a família: ‘Look do dia?’

Apresentador e jornalista Tadeu Schmidt compartilha cliques ao lado da família posando em frente ao espelho do elevador

Nesta última segunda-feira, 19, o apresentador e jornalista Tadeu Schmidt usou suas redes sociais para mostrar que a família tem uma mania! Juntinhos, os integrantes se reúnem sempre que conseguem para posar dentro do elevador para tirar fotos em frente ao espelho. Tadeu aproveitou para mostrar que os familiares aparecem até mesmo em posições idênticas.

“Minha família e a mania de sempre tirar uma foto no elevador! Vocês também são assim? É assim que se faz o look do dia por aqui?”, escreveu o apresentador do Big Brother Brasil, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

Nas fotos, Tadeu aparece ao lado da esposa, Ana Cristina, acompanhados pelas filhas do casal, Valentina, de 20 anos de idade, e Laura, de 17 anos. Além deles, o namorado da mais velha, Christiano Donnelly Vaz, também integra o elenco das fotos. Os comentários foram inundados de eloigos para a linda família unida. "Só gente linda!", apontou uma. "Inclusive acho que a Laura pegou a jaqueta da irmã e o vestido da mãe", brincou uma outra.

A mãe de Tadeu Schmit, Janira BezerraSchmidt, encantou ao aparecer em fotos na rede social do filho. Celebrando os 89 anos da mãe, o global compartilhou clique do momento em família e falou sobre já estar planejando a festa do próximo ano.

Em um restaurante luxuoso, o comandante do BBB apareceu curtindo o momento ao lado dos familiares em uma mesa. "10 de maio. Aniversário da Dona Janira! Parabééééééééééééns, mãe! Celebrando 89 anos maravilhosa e já planejando a grande comemoração dos 90! Vai ser demais! Seja feliz, Dona Janira!", disse ele na legenda do post. Nos comentários, os internautas celebraram o aniversário de Janira. "Parabéns para mamãe", desejaram os seguidores. "Que fofa!", admiraram outros a senhora. Veja as fotos aqui.