Tadeu Schmidt alerta fãs sobre data importante: "Não se esqueçam"

O apresentador Tadeu Schmidt alertou os fãs sobre a data de seu aniversário

CARAS Digital Publicado em 17/07/2022, às 09h45

Tadeu Schmidt(47) usou as redes sociais neste domingo, 17, para lembrar os seguidores de uma data muito importante.

Na próxima segunda-feira, 18 de julho, o apresentador completará mais um ano de vida, e ele mostrou que está ansioso para a chegada do novo ciclo.

Em seu perfil no Instagram, Schmidt postou uma foto com um dedo levantado, e lembrou os fãs de mandar mensagens de felicitações por seu aniversário.

"Falta só um dia!!! Atenção, Mozão! Não vai esquecer, hein?! É 18 de julho!! Vocês também, tá? Não se esqueçam de me dar os parabéns amanhã!!!", escreveu ele na legenda da publicação.

Os seguidores afirmaram que não vão esquecer a data. "Que lindo. Vou marcar aqui na minha agenda", disse uma internauta. "Vou me lembrar bem cedinho", afirmou outra. "Não vamos esquecer, Tadeu", falou uma fã.

Gravação do 'Lady Night'

Recentemente, Tadeu dividiu com os seguidores uma foto ao lado de ninguém menos que Tata Werneck (38).

O jornalista participou da gravação do programa Lady Night e fez questão de agradecer pelo carinho da apresentadora em seu perfil no Instagram. "Tatá! Muito obrigado pelo carinho! Você é DE-MAAAAIS! Não tem igual!", exaltou ele, que ainda brincou sobre as coisas que falou durante a participação na atração do Multishow.

Confira: