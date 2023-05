Tá rolando? Jojo Todynho surge em clima de romance com homem misterioso

Funkeira Jojo Todynho alimenta suspeitas de novo affair após surgir de mãos dadas com homem misterioso

A cantora Jojo Todynho (26) está conquistando sucesso em diversas áreas de sua vida pessoal, inclusive, no âmbito amoroso. É que a artista pode estar de romance novo após o divórcio conturbado com Lucas Souza. Nesta segunda-feira, 15, ela deu mais indícios do novo affair e posou de mãos dadas com um homem misterioso em suas redes sociais.

Os boatos surgiram depois que a cantora postou um vídeo em seu Instagram dizendo que tinha almoçado na casa da sogra. Logo em seguida, o colunista Léo Dias, do site Métropoles, afirmou que Jojo estaria vivendo um novo romance com Renato Santiago, carioca que mantém a vida pessoal longe dos holofotes e as redes sociais privadas.

O colunista também chegou a dizer que o suposto affair de Jojo curtia tatuagens e foi exatamente este o detalhe que a funkeira deixou à mostra no vídeo publicado em sua conta. No carro, coladinha com o rapaz misterioso, Jojo deixou o braço tatuado do homem à mostra, mas não deu mais informações que confirmassem a identidade dele.

Em meio a boatos, Jojo Todynho surge de mãos dadas com homem misterioso - Reprodução/Instagram

Ex de Jojo Todynho faz comentário surpreendente sobre novo namoro dela:

Em meio aos boatos de um novo relacionamento, Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho se pronunciou sobre o suposto affair da cantora. Mesmo em meio a um término conturbado, ele deixou as desavenças com a antiga esposa para traz e desejou tudo de bom ao novo casal do pedaço.

A declaração foi feita à jornalista Fábia Oliveira, do site Métropoles: “Estou muito feliz por ela, desejo muita felicidade e amor! E que esse cara não cometa os mesmos erros que eu cometi e faça essa mulher feliz como ela merece! Deus abençoe muito o casal”, disse o ex-militar e atual influenciador digital.