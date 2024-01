Tá rolando? Amaury Lorenzo surge aos beijos com Diego Martins em balada

‘Kelmiro’ na vida real? Amaury Lorenzo troca beijão com Diego Martins em noitada após fim de suposto namoro e da novela ‘Terra e Paixão’

Na noite do último sábado, 20, o possível romance entre Amaury Lorenzo e Diego Martins ganhou os holofotes. Os atores, conhecidos por interpretarem o casal 'Kelmiro' na novela da Globo, ‘Terra e Paixão’, foram flagrados aos beijos e em clima de intimidade durante uma noitada em uma boate no Rio de Janeiro.

Nas imagens, que foram registradas por fãs e viralizaram nas redes sociais, o casal da trama aparece celebrando o sucesso da novela em cima do palco. De forma tímida, Amaury pegou o microfone para falar sobre a conquista da comunidade: “Finalmente, os LGBTQIA + beijaram na novela, né?”, o ator iniciou seu discurso.

Com o público vibrando, Diego também comemorou o feito histórico na novela, que contou com a celebração de um casamento em rede nacional: “Algumas vezes, algumas vezes”, disse e Amaury complementou: “E de língua”, disseram em meio aos gritos dos fãs. Foi então que eles decidiram se beijar novamente em cima do palco.

Por fim, o ator ainda deu um abraço e um beijo no rosto de Diego em clima de romance. Claro que o público foi à loucura com a cena e especularam sobre um possível romance na rede social X, o antigo Twitter: “Não é mais Kelmiro não, é real”, apontou um admirador. “Será que eles estão ficando na vida real? Muita felicidade pros dois”, disse mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kelmiro (@itskelmiro)

Durante esta semana, surgiram boatos de que Amaury Lorenzo teria colocado um ponto final em seu relacionamento com o diretor Sérgio Lobato. De acordo com informações do colunista Valmir Moratelli, do site ‘Veja’, eles teriam terminado a relação que mantiveram longe dos holofotes por seis anos. No entanto, o ator não se pronunciou sobre os boatos.

Kelmiro foi destaque na novela:

Vale mencionar também que ‘Kelvin’ e ‘Ramiro’ estiveram longe de ser os protagonistas de 'Terra e Paixão', mas ganharam destaque como casal na novela. Em entrevista à CARAS Brasil, Diego Martins e Amaury Lorenzo falaram sobre a química do casal em cena e avaliaram os impactos da repercussão do casal em suas carreiras.

“É um respeito mútuo entre a gente, é um amor, é um carinho. A gente fica animado de se ver, de criar nossas cenas juntos, de estudar nossas cenas, realmente é uma parceria mesmo, essa é a palavra”, eles revelaram que mantém a amizade e parceria dentro e fora dos estúdios da Globo. Além disso, os atores contaram que torceram muito para o casal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por gshow (@gshow)

Diego Martins mudou o visual após fim da novela:

O ator Diego Martins está com novo visual! Depois de fazer grande sucesso como o personagem Kelvin na novela Terra e Paixão, ele fez uma mudança em seu estilo. O artista aproveitou o fim das gravações da trama e renovou sua aparência em um salão de beleza. O rapaz resolveu fazer um corte estiloso; veja o novo visual do ator.