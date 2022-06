Tá namorando? Ex-BBB Gil do Vigor abre o jogo sobre foto com gringo

Ex-BBB Gil do Vigor revela a verdade sobre foto ao lado de rapaz norte-americano

CARAS Digital Publicado em 16/06/2022, às 11h47

O ex-BBB Gil do Vigor abriu o jogo sobre os rumores de que estaria namorando com um rapaz que conheceu nos Estados Unidos, o Ryan Konesky (24). No último Dia dos Namorados, ele postou uma foto ao lado do rapaz e geriu burburinhos sobre a possibilidade de um namoro. Porém, o artista declarou que está solteiro.

Gil contou que os dois trocaram alguns beijos, mas não estão juntos. “Não estou namorando, calma, respira. Fui pra Utah recentemente, nos Estados Unidos, conheci ele, é da mesma igreja que faço parte. A gente começou a se conhecer, deu uns beijinhos, que não vou mentir, mas como ele está nos Estados Unidos e eu no Brasil não dá para começar um relacionamento. Vamos continuar conversando e sendo amigos”, disse ele ao Gshow.

O relacionamento de Gil do Vigor tem futuro?

Gil do Vigor ainda contou que os dois vão conversar nos próximos meses sobre a relação dele. “Falei que não sei se a gente vai namorar ou não porque estou no Brasil, volto em agosto pros Estados Unidos. Vamos ter mais tempo de conversar e decidir se vai dar namoro ou amizade”, afirmou.

Atualmente, Gil do Vigor apresenta um quadro sobre finanças no programa Mais Você, da Globo.