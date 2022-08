Suzana Pires é criticada por comparar Rafa Kalimann e Débora Nascimento

Atriz Suzana Pires é alvo de críticas por comparar influenciadora Rafa Kalimann com a atriz Débora Nascimento, atual e ex de José Loreto

A atriz Suzana Pires (46) causou polêmica e dividiu opiniões dos internautas após fazer uma comparação da influenciadora Rafa Kalimann (29) com a atriz Débora Nascimento (37).

Em um comentário em publicação sobre a participação de Kalimann em podcast de Giovanna Ewbank (35) e Fernanda Paes Leme (39), a artista disse que a ex-BBB, atual namorada de José Loreto (38), e a ex-mulher do ator de Pantanal se pareciam.

A mensagem, no entanto, foi vista como desnecessária pela web, já que Rafa e Loreto assumiram o namoro publicamente no show especial em comemoração aos 80 anos de Caetano Veloso, que aconteceu no último domingo, 07, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Alguns seguidores concordaram com Suzana, outros, ressaltaram que a observação foi indelicada.

"Gente, a Rafa Kalimann e a Débora Nascimento parecem irmãs! Ou estou louca?", disse ela, que apagou o comentário. "Noção passou longe", "Comentário mais desnecessário", "Elas são meio parecidas sim, mas super desnecessário comentar isso", responderam os seguidores.

Após a repercussão negativa de seu comentário, Suzana se pronunciou e pediu desculpas, afirmando que não sabia que Rafa e Loreto estavam juntos. "Estou aqui porque fiz um comentário na rede social da minha querida amiga Giovanna Ewbank e, menino, um salseiro louco. Quero dizer para vocês que eu não tenho a menor ideia que o ex de Débora é namorado atual da Kalimann. Não fazia a menor ideia".

"Eu apenas abri meu Instagram e achei a Rafa parecida com a Débora. Ponto. Então assim, vocês que estão por dentro de tudo, me perdoem pela minha falta de conhecimento. Talvez eu tenha conhecimento de outras coisas, mas não exatamente disso. Eu já apaguei meu comentário e não está mais aqui quem falou", disse a atriz.

Suzana Pires divide opiniões ao destacar semelhança entre Rafa Kalimann e Débora Nascimento:

Débora Nascimento fala sobre relação com o ex, José Loreto

Débora Nascimento e José Loreto participaram do lançamento do filme Pacificado nesta semana e falaram sobre a convivência após a separação. Os dois rodaram o filme em 2018, antes da separação, e só agora o filme chega aos cinemas. Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, Débora comentou sobre a convivência deles em prol da família, já que eles têm uma filha juntos, a pequena Bella, de 4 anos. “É um assunto íntimo, né? Existe maturidade para lidar, tanto no nível profissional quanto pessoal. O ser humano mais importante da minha vida sou eu e a minha filha. Se eu não me amar também não tenho como amá-la totalmente. Faz parte desse processo”, disse ela.

