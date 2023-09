Susto! Danni Suzuki conta sobre partida momentânea do amigo: ''Muito rápido''

Após encontrar Ricardo Tavares, Danni Suzuki conta susto que teve no hospital com o amigo em estado grave

A atriz Danni Suzuki revelou que passou por mais um momento tenso com o amigo, o hair stylist e maquiador Ricardo Tavares. Após encontrá-lo nos últimos dias em estado grave, por conta de um suposto atropelamento, ela vem acompanhando o colega no hospital.

Até então a artista havia contado que ele estava desacordado e tratando uma pneumonia. Já nas últimas horas, Danni Suzuki revelou que ele teve uma rápida partida e que tomou um susto com o momento tenso de quase morte .

"Um pouquinho assustados, o Ricardinho apagou, partiu, os médicos trouxeram ele de volta foi tudo muito rápido, uma fase dele de altos e baixos, já compreendi que o quadro dele vai ser esse, foi um susto, que ele teve a pneumonia se complicando um pouco, hoje ele acordou melhor, a pneumonia bem melhor, o pulmão abriu, essa bolinha do olho começou a fazer movimentozinho, porém agora a tarde voltou a ter dificuldade no oxigênio, voltou a ser sedado, a gente já contando os minutinhos pra ele acordar, ele volta pra aquele processo adormecido até tratar essa questão do pulmão", detalhou os últimos acontecimentos.

DANNI SUZUKI ENCONTRA AMIGO APÓS DESAPARECIMENTO

Na madrugada desta sexta-feira, 25, a atriz Danni Suzuki contou em sua rede social que o amigo desaparecido há dois dias, o maquiador e hair stilyst Ricardo Tavares, foi encontrado após muita procura. A famosa então comentou que ele está em estado grave, precisando de orações e boas energias.

Com um edema cerebral e fratura cerebral, Ricardo Tavares deu esperança para ela ao derramar uma lágrima quando ouviu a voz da artista dizendo que o achou. "ENCONTRADO! Meu Deus é grande demais! Ricardinho esta no hospital lutando pela vida. A princípio foi atropelado, porém o carro dele está sumido. Mas o importante é que Deus nos deu um sinal de esperança. Ele está entubado em estado gravíssimo, com edema cerebral e fratura na cervical. Segurei a mãozinha dele ali no hospital e disse “Cadin, te achei! Eu to aqui…” e ao ouvir minha voz uma lágrima caiu do olho dele. Xerife gritou: ele ta chorando! Juro que uma forte esperança aqueceu nosso peito", contou.

"A verdade é que tudo está na mão de Deus. O primeiro passo foi dado, agora se inicia uma nova jornada. Aguardamos um milagre! Só peço a Deus que traga Ricardin de volta pra mim! Por favor, rezem, essa é a hora da oração e luz", comentou sobre esperarem um milagre.