Susana Vieira chora ao revelar frustração na vida pessoal: "Não estava nem aí"

A atriz Susana Vieira não segurou a emoção ao confessar que nunca passou um 'Dia das Mães' ao lado do filho, Rodrigo

CARAS Digital Publicado em 06/11/2022, às 13h08

Susana Veira (80) participou do programa Altas Horas, da TV Globo, deste sábado, 5, e durante a atração ela revelou uma frustração na sua vida pessoal.

A atriz, com uma trajetória profissional invejável e com trabalhos marcantes, confessou que sempre se dedicou muito a carreira, mas ao olhar para o passado vê que poderia ter se dedicado mais a outras áreas, como a maternidade.

No bate-papo, a veterana contou que abriu mãe de muito coisa, e sempre colocou o trabalho em primeiro lugar. "Abri mão da minha vida pessoal, afetiva e familiar. Hoje eu vejo que me dediquei muito mais à carreira, colocando-a sempre em primeiro lugar", analisou.

Susana ainda lamentou por não ter visto o filho, Rodrigo, crescer, assim como os netos, Rafael e Bruno. Além disso, ela contou que pretende se mudar para Miami, nos Estados Unidos, para ficar mais com a família.

"Eles cresceram e eu não cresci com eles. Hoje eu me pergunto, valeu a pena, Susana Vieira? Eu nunca passei um Dia das Mães com o meu filho. E para uma mãe, não ter o filho no Dia das Mães é muito forte", disse ela, bastante emocionada.

A atriz também falou sobre os relacionamentos amorosos que teve ao longo de sua vida. "Eu nunca liguei muito para os meus casamentos. Eu ia trabalhar e estava feliz e realizada no palco. Se eu tinha um homem que ia me ligar ou não, eu não estava nem aí", completou.

