Susana Vieira se despede de Milton Gonçalves: "A sua arte é eterna"

Nas redes sociais, a atriz Susana Veira relembrou uma foto ao lado de Milton Gonçalves e prestou uma homenagem

CARAS Digital Publicado em 31/05/2022, às 15h03

Susana Vieira (79) usou as redes sociais nesta terça-feira, 31, para falar sobre Milton Gonçalves (1933 - 2022).

Em seu perfil no Instagram, a atriz recordou uma foto ao lado do artista, que faleceu nesta segunda-feira, 30, em decorrências de problemas de saúde que ele teve após sofrer um AVC em 2020, e prestou uma homenagem especial.

"Te guardaremos num lugar especial dos nossos corações. A sua arte é inspiradora e eterna! Você brilhará para sempre, querido Milton! Obrigada por tudo! Todo o meu amor aos familiares!", escreveu a artista na legenda.

A despedida

A família, os amigos e os fãs de Milton Gonçalves foram dar o último adeus durante a cerimônia do velório que aconteceu nesta manhã. O corpo do artista foi velado no salão do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e a despedida foi aberta ao público. As filhas do ator, Alda e Catarina, foram as primeiras a chegar no velório do pai e receberam o carinho de familiares e amigos, incluindo o ator Antônio Pitanga.

Confira: