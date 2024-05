Susana Vieira revela rotina de beleza e garante: 'Tenho horror de academia'

A CARAS Brasil participou da coletiva de imprensa do novo livro de Susana Vieira; atriz entregou seu segredo de beleza e falou sobre a Globo

"Eu me sinto uma pessoa importante para o meu país". Essa frase foi dita pela atriz Susana Vieira (81) que, na última terça-feira, 14, promoveu o lançamento de seu livro, Senhora do Meu Destino. A CARAS Brasil marcou presença no evento e conversou com a celebridade sobre diversos assuntos. Durante a entrevista coletiva, a atriz revela sua rotina de beleza e brinca:"Tenho horror de academia".

Dona de um humor inigualável, Susana garante qual o seu segredo para chegar com saúde e boa aparência nos 80 anos. Ela declara que é simples. A atriz tem um estilo de vida saudável, mas não se priva de experimentar tudo o que tem vontade.

"É tão básico! Eu como de tudo, eu tenho horror de academia! Eu faço esteira, tenho personal, mas eu acho chato. Eu tomo água, não bebo, se bem que de vez em quando um chopp na praia eu tomo. Não fumo, não me drogo, aliás, dizem que droga às vezes emagrece, mas não é o caso, eu prefiro não começar por esse caminho", brinca.

RAINHA DE UMA EMISSORA

Susana Vieira tem 62 anos de carreira, e 54 anos são na TV Globo. Nos últimos anos, a emissora está adaptando sua forma de contrato com os atores de casa, onde a maioria assina por obra, ou seja, é contratada apenas para determinado projeto, mas esse não é o caso de Susana.

No começo do ano de 2024, a atriz renovou seu contrato com a emissora dos Marinhos. Ela ainda garante que não tem pretensão nenhuma de sair da Globo. Pelo contrário, Susana reforça que vai permanecer até morrer.

"Meu amor, já estou lá em cima na Globo, vou passar para outra emissora? Lá eu sou a rainha. Eu juro por Deus, se eu saísse da Globo agora nessa leva eu me matava. Eu ia falar: 'Vocês estão loucos?'. E a TV Globo gentilmente me ofereceu para continuar lá até eu morrer.", declara Susana Vieira.

CONFIRA VÍDEO DA ENTREVISTA DE SUSANA VIEIRA: