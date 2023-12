Susana Vieira abre o jogo sobre independência financeira: 'Meu cabelo é oito mil reais'

Em entrevista à CARAS Brasil, Susana Vieira abriu o jogo sobre conquistas materiais e profissionais e entregou orgulho das realizações

Susana Vieira, que construiu carreira de mais de 60 anos sozinha, celebra a sua independência financeira aos 81 anos. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz abriu o jogo sobre conquistas materiais e profissionais e entregou orgulho das realizações: "Meu cabelo é oito mil reais".

"Não tem um tijolo que não foi do meu trabalho. Não tem um marido, um amante, um diretor da Globo, nada. Não tive. Sozinha, eu construí uma casa que eu amo, tenho quatro cachorrinhos que eu sustento, sete funcionários que me ajudam. Meu cabelo é oito mil reais [para fazer]. Minha casa tem seis andares. Vocês acham que estou triste? Estou feliz!", compartilhou Susana Vieira .

"Tenho meu dinheiro, minha casa, meus cachorros e beijo na boca quem eu quiser. Não há necessidade de ter marido porque passamos dessa fase. Sou uma mulher livre e independente, me mantenho economicamente sozinha", acrescentou a atriz .

Com quatro casamentos ao longo de sua vida amorosa, Susana Vieira também relembrou seu primeiro marido, Carson Gardeazabal, que ainda revelou ser seu parceiro preferido: "Ah Carson, você é um amor, te amo até hoje. Me separei tantas vezes, ele foi o melhor marido que eu tive. Um amor. Fiquei 17 anos junto com ele".