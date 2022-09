Susana Naspolini recebe alta após uma semana internada

Repórter da Globo, Susana Naspolini está em tratamento contra o câncer e comemorou a sua alta hospitalar após internação

A repórter da Globo Susana Naspolini, de 49 anos, comemorou um novo momento em seu tratamento contra o câncer no osso da bacia. Nesta quarta-feira, 14, ela contou que teve alta hospitalar depois de ficar uma semana internada.

Ela mostrou fotos de sua saída do hospital e agradeceu pelo carinho da equipe em seus cuidados.

"ALTA!! Os braços abertos são para abraçar os técnicos em enfermagem, enfermeiros, médicos, meninas da copa e da limpeza, por todo carinho que me deram!! Com certeza ajudou muito no tratamento! Também quero abraçar a Pastoral de Saúde do hospital que todos os dias me levou o principal alimento e principal remédio: a Eucaristia!! E claro, os braços abertos são para dar um abraço bemm apertado em todos vocês que torceram pela minha alta!! Obrigada mesmo! Agora vamos em frente, juntos…! Obrigada meu Deus, por tudo!!! Te amo!", disse ela.

Vale lembrar que devido ao tratamento contra o câncer, Susana passou a perder muitos fios de cabelo, por isso, ela decidiu raspar a cabeça. Recentemente, ela compartilhou nas redes sociais um vídeo do momento em que ficou careca e ficou bastante emocionada. "Vamos em frente. Careca! Ai que estranho, estanho mais necessário. Ninguém quer, mas não é o que importa. Obrigada pela torcida, vamos continuar rezando que a gente vai chegar lá. Um beijo", disse ela, que contou com a ajuda da filha, Julia Naspolini.

Veja as fotos de Susana Naspolini após receber alta:

