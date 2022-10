Susana Naspolini é homenageada com nome de parque no Rio de Janeiro

Prefeitura do Rio de Janeiro homenageia a jornalista Susana Naspolini, que faleceu aos 49 anos, com nome de parque em Realengo

A jornalista Susana Naspolini (1972 - 2022), que faleceu na última terça-feira, 25, será homenageada com nome de novo parque no Rio!

Nesta quinta-feira, 27, a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que um parque municipal no bairro de Realengo, na zona oeste da capital carioca, vai ganhar o nome da repórter, que morreu aos 49 anos de idade em decorrência das complicações de um câncer na bacia.

O parque tem previsão de inauguração no início de 2024 e se chamará Parque de Realengo Jornalista Susana Naspolini.

"Com vocês, Parque de Realengo Jornalista Susana Naspolini. Em homenagem ao trabalho da querida jornalista Susana Naspolini e todo legado deixado por ela na história da nossa cidade, o Parque de Realengo ganhou um novo nome", diz o texto.

"A maior área de lazer da região terá mais de 80 mil metros quadrados e vai unir natureza e tecnologia em um só lugar. É, Susana... A gente vai levar alegria para os moradores de Realengo assim como você levava quando chegava aos bairros do Rio. Sorte da Pref ter sido cobrada e reconhecida tantas vezes por alguém como você", escreveu ainda o perfil oficial da prefeitura.

A mãe da repórter, Dona Maria, esteve no velório da filha e contou para a imprensa sobre o momento da morte da jornalista. Ela contou que a neta, Julia, estava com a mãe na hora de sua morte. "Ela ficou muito aturdida, muito agitada. Perdidinha, porque ela acompanhou a mãe no leito. Ela deitava do lado da mãe no hospital e ficou ali, até a mãe falecer, de mãos dadas. E ela ficou bem desorientada mesmo. E eu comecei a ficar muito preocupada em vê-la daquele jeito. Tem gente que não acredita em milagre, mas eu acredito. Foi o milagre da Susana", disse ela ao site da Revista Quem.

Confira a homenagem da Prefeitura do Rio para Susana Naspolini:

Em homenagem ao trabalho da jornalista Susana Naspolini e todo legado deixado por ela na história da nossa cidade, o Parque de Realengo ganhou um novo nome.



É, Susana... A gente vai levar alegria para os cariocas assim como você levava quando chegava aos bairros do Rio. pic.twitter.com/rcMjrRceEe — Prefeitura do Rio (@Prefeitura_Rio) October 27, 2022

Filha de Susana Naspolini dá último adeus para a mãe durante velório

O corpo da repórter da Globo Susana Naspolini foi velado na Igreja do Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 27. A despedida é aberta ao público e aos amigos que querem dar o último adeus para a jornalista. A filha dela, Julia Naspolini, de 16 anos, foi fotografada ao lado do caixão da mãe e recebendo o apoio de amigos durante a despedida. Inclusive foi Julia quem deu a notícia da morte da mãe na noite de terça-feira por meio das redes sociais. “Oi, amigos, Julia aqui. É com o coração doendo que enho contar pra vocês que a mamãe não está mais com a gente. Ela lutou muito, nossa guerreira! Agradeço muito pelas orações, muito mesmo, muito obrigada mas infelizmente não deu”, anunciou a jovem.

