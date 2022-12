Suposto affair de Anitta sobe em trio elétrico com ela no Carnatal

Ator de Malhação, Lucca Picon ficou ao lado de Anitta durante seu show em Natal

A cantora Anitta (29) parece estar vivendo uma nova paixão bem mais nova que ela. Isso porque Lucca Picon, ator de 21 anos, tem aparecido juntinho com a artista, aflorando a imaginação dos seguidores.

Em Natal, Rio Grande do Norte, os dois já haviam publicado stories em quarto de hotel com a paisagem bem semelhante. No entanto, a confirmação veio quando ele subiu no trio elétrico do Carnatal com Anitta e a fotografou diversas vezes com o celular.

Lucca é modelo e ator, sendo que fez parte do elenco da temporada 'Toda Forma de Amar' da novela Malhação. Ele também está em duas produções da Netflix, 'Confissões de uma Garota Excluída' e 'De Volta aos 15'.

O último relacionamento sério da cantora foi com o produtor musical norte-americano Murda Beatz. Após o fim do namoro, ela escreveu alguns tweets sobre pessoas interesseiras e muitos viram como indireta para o ex.

Vale lembrar que a cantora teve de cancelar o show que faria na 'Farofa da Gkay' após passar por complicações causadas pelo vírus Epstein-Barr, optando por realizar somente este evento mais recente.

Confira vídeo de Anitta e Lucca Picon:

🚨 Eita como rebola! Anitta no Carnatal e acompanhada de Lucca Picon pic.twitter.com/u0IRb0KzuO — Kadu Brandão (@Kadu_Brandao) December 11, 2022