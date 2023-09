Suposta amante de MC Cabelinho teria criticado atuação de Bella Campos: ''Nunca''

Internautas resgatam tweet de suposta amante de MC Cabelinho dizendo que Bella Campos não é boa atriz

A suposta amante de MC Cabelinho, a estudante Duda Mehdef, teria criticado a atriz Bella Campos. Nesta sexta-feira, 01, o perfil no Instagram Segue a Cami compartilhou um tweet achado pelos internautas da loira falando mal da artista global.

Na época, os boatos de traição do cantor com Duda não haviam se tornado público, mas a estudante já estava comentando sobre o casal. Ao ver uma pessoa criticando a atuação de Bella Campos, depois do destaque que ela teve como a muda em Pantanal, a jovem deu sua opinião.

"Nunca me convenceu", escreveu ela ao ver uma internauta dizendo que a global havia enganado o público por ter feito uma personagem muda.

Ainda nos últimos dias, outro comentário negativo de Duda Mehdef foi descoberto. Na ocasião, ela ameaçava MC Cabelinho sobre quanto tempo duraria o relacionamento dele com a atriz. As palavras da estudante foram deixadas em um elogio dele para Bella.

Após o anúncio do fim do namoro, Duda Mehdef se pronunciou sobre ter sido o pivô do fim da relação do casal, que se conheceu durante as gravações da novela das sete, Vai Na Fé. "E nessa história toda já fiz muito gente, se for parar pra postar print aqui, vou postar print até 2030, não tem porque eu fazer isso, o relacionamento era dos dois, tava todo momento esperando um pronunciamento deles, fazer o que né gente, vida que segue, desejo muito força pra Bell, ela não merecia passar por isso, acho uma pessoa incrível", declarou sobre a atriz.

Leia também: Saiba quem é Duda Mehdef, jovem apontada como affair de MC Cabelinho

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

BELLA CAMPOS ANUNCIA TÉRMINO

Após os boatos de traição e da suposta amante Duda Mehdef fazer várias alegações sobre estar com MC Cabelinho, que teria afirmado estar solteiro, a atriz Bella Campos se pronunciou com um texto em seus stories no Instagram nesta terça-feira, 29.

"Oi gente, até o momento estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre os rumores de traição, mas os homens, de uma forma geral, são isentos desse questionamento, e nós mulheres precisamos sempre nos explicar: se vamos casar, se vamos ser filho, se vamos nos separar...", disse.

"Então vamos lá: como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios", revelou que MC Cabelinho nada falou até aquele momento.

"Faço isso em respeito a todos que nos acompanhavam e tinham carinho por nós, faço isso por todas que já passaram por isso e não puderam reagir. Estou em viagem de trabalho, começando um novo projeto e é onde eu quero focar minha energia e atenção", declarou. Em resposta, MC Cabelinho também publicou um texto. Veja aqui.