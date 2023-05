Suposta amante de Lincoln Lau ironiza ao falar que é fã da rainha Camila, pivô da separação de Diana

Modelo Kamille Millane, apontada como pivô da separação de Lincoln Lau e Gabi Martins, debocha e se diz fã de rainha Camila

Nesta terça-feira, 16, a modelo Kamille Millane usou suas redes sociais para fazer uma brincadeira ao se declarar fã da rainha Camila. Antes de se tornar esposa do novo rei Charles III, a integrante da realeza britânica foi amante do monarca, sendo pivô da separação com a tão famosa princesa Diana.

E para quem não entendeu, Kamille é apontada como principal motivo por trás do término do relacionamento da cantora e ex-participante do Big Brother Brasil Gabi Martins e do gamer e influenciador digital Lincoln Lau, após uma suposta traição.

Na publicação realizada em seus stories de seu perfil oficial no Instagram, a modelo compartilhou uma foto de Camila, escrevendo: “Sou sua fã”, completando com um emoji de coração vermelho. Mesmo sucinta, foi o suficiente para que os internautas entendessem como uma indireta bem debochada para Gabi Martins, que irá lançar uma música sobre a traição do ex-namorado.

A canção de Gabi Martins, intitulada Passa o Indereço, faz referência ao erro de português cometido pela modelo em uma das mensagens expostas pela cantora como provas da traição do gamer. A ex-BBB fez uma série de vídeos prometendo que abriria todo o jogo sobre o que aconteceu no relacionamento conturbado que teve com Lincoln.

Gabi Martins revela susto na estrada

A cantora Gabi Martins (26) viveu momentos de tensão durante uma viagem para Belo Horizonte, em Minas Gerais, no final de abril. Ela contou que encarou um temporal enquanto estava na estrada com seu motorista e ainda recebeu a notícia de que suas amigas, com quem ela iria viajar naquele dia, sofreram um acidente de carro.

Nos stories do Instagram, a artista contou que marcou uma viagem com as amigas para ir a um evento em Belo Horizonte. Ela viajar no carro de suas amigas, mas teve um imprevisto e foi em outro horário com seu motorista. Então, na estrada, ela pegou uma forte chuva e se assustou com a força da natureza naquele momento. Inclusive, ela descobriu que suas amigas sofreram um acidente de carro, quando um caminhão bateu no veículo delas, mas elas estão bem.

"Eu nunca vi isso na minha vida, parecia que era um tornado", disse ela, e completou: "Uma ventania absurda, as luzes da rua apagaram. Comecei a orar tanto... Nunca vi isso na minha vida, foi Deus que fez aquele carro onde eu estava conseguir chegar inteiro aqui. Eu estava com muito muito medo. Foi um grande livramento".

Eu escutava o barulho das árvores caindo. Minha irmã me ligou falando para eu voltar. Eu estava sentindo que não era para ir... Nunca passei por isso na minha vida e olha que eu pego muita estrada. Estava tudo branco, tudo alagado. Foi surreal. Estou me recuperando, foi muito pesado. Estava com medo de as árvores caírem no carro", continuou. Por fim, ela contou sobre o acidente das amigas. "Elas foram mais cedo e um carreta bateu no carro delas. Então assim, graças a Deus elas estão bem, mas de verdade, quando sua intuição diz, escute", afirmou.

