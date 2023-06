Superstição? Namorada de João Gomes aponta sorte ao falar da gravidez

Após revelar a gravidez, namorada de João Gomes, Ary Mirelle aponta sorte ao perceber que passou o natal de verde; entenda!

Grávida do primeiro filho, a namorada do cantor João Gomes, Ary Mirelle, notou um fato misterioso na tarde da última quinta-feira, 08, após mostrar os primeiros presentinhos do bebê, e contar como estão sendo as primeiras semanas da gestação.

Por meio de seus Stories no Instagram, a influenciadora brincou com o fato de ter passado o natal de verde, pois de acordo com algumas crenças populares, quem usa essa cor na data comemorativa, estaria supostamente atraindo uma gravidez no ano seguinte.

Nas redes sociais, essa teoria ganhou bastante repercussão entre os internautas, após eles comprovarem a tal ‘superstição’ comparando as gestações de Isa Scherer e Viih Tube, que também passaram o Natal usando looks na cor verde e ambas já são mães: Scherer dos gêmeos Mel e Bento e Vitória de Lua, de apenas um mês.

Vale ressaltar que João Gomes e Ary Mirelle anunciaram a gestação nas redes sociais na última quarta-feira, 07. A notícia vem a público após o casal sofrer com uma crise no relacionamento que mexeu até mesmo com a família do cantor.

++ João Gomes surge aos beijos com a namorada no palco de show

VEJA O STORY DE ARY MIRELLE:

Foto: Reprodução/Instagram

Que situação! Mãe de João Gomes "surta" ao descobrir que filho será pai

Na última quarta-feira, 07, a notícia da gravidez da namorada de João Gomespegou os fãs de surpresa. Isso porque o casal viveu uma crise há alguns meses e reatou o namoro mesmo com protestos da mãe do cantor. Por isso, muitos estão curiosos sobre a reação de Katia Gomes à gravidez de Ary Mirelle.