Após dias sumida, Michelle Bolsonaro reaparece para atualizar estado de saúde de Bolsonaro

A ex primeira dama pede orações para o marido em publicação nas redes sociais; veja

Sumida das redes sociais, Michelle Bolsonaro (40) reapareceu na tarde desta segunda-feira, 9, para dar notícias sobre o marido, Jair Bolsonaro (67), que foi internado nos EUA, após sentir um desconforto abdominal, segundo ela.

"Meus queridos, venho informar que meu marido Jair Bolsonaro se encontra em observação no hospital em razão de um desconforto abdominal, decorrente das sequelas da facada que levou em 2018 de um ex-filiado ao PSOL. Estamos em oração pela saúde dele e pelo Brasil. Deus nos abençoe", escreveu a ex-primeira-dama em seus stories no Instagram.

print do story postado

O casal que está nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro, não participou da cerimônia de posse do atual presidente Lula, O ex-presidente foi internado em meio ao caos provocado por seus apoiadores golpistas em Brasília.

Os atos antidemocráticos protagonizados por bolsonaristas radicais em Brasília neste domingo, 8, resultaram na detenção de cerca de 1.200 pessoas no quartel-general do Exército e no desmonte de acampamentos na capital federal.

Na noite de domingo, após os atos de terrorismo e vandalismo no Distrito Federal, Bolsonaro se manifestou: "Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra", escreveu ele no Twitter



De acordo com as informações, Bolsonaro sentiu um desconforto na noite de domingo, 8, e foi hospitalizado nesta segunda-feira, 9. A unidade médica estaria investigando uma potencial nova obstrução intestinal das aderências das alças do intestino, segundo esse mesmo aliado de Bolsonaro.