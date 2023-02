Sucesso no SBT e Netflix, atriz mexicana curte férias no Brasil e cai na folia: 'Na Bahia'

Atriz mexicana da Netflix e do SBT, Ana Layevska curtiu o Carnaval de Salvador direto de um camarote

A atriz mexicana Ana Layevska (33), conhecida por estrelar telenovelas latinas, tem surpreendido os fãs brasileiros ao compartilhar vários registros de sua viagem ao Brasil. A artista está de férias na Bahia e aproveitou tudo o que o Carnaval de Salvador tem de melhor.

Através de seu perfil do Instagram, Ana Layevska apareceu curtindo bastante o Carnaval soteropolitano ao lado de seu marido, Rodrigo Moreira. Direto de um camarote instalado no circuito Barra-Ondina, a loira surgiu toda animada apreciando os blocos que passavam por lá.

"Sorria, você está na Bahia", disse ela, parafraseando a música É do Eva, clássica canção da Banda Eva. "Vivendo o máximo no Carnaval 2023 no Brasil", completou a artista, que usava até mesmo um abadá customizado.

Entre os comentários, os fã da estrela mexicana se derreteram e enviaram centenas de mensagens elogiosas. "Maravilhosa , melhor carnaval do mundo eh na Bahia mesmo", garantiu um internauta. "Não acredito que está aqui! Aproveita a nossa grande festa Carnaval!!!", disse outra fã impressionada.

Em uma segunda publicação, Ana Layevska surgiu apreciando os pontos turísticos da cidade como o Elevador Lacerda. Além disso, a mexicana também foi vista caminhando pelas famosas ruas de paralelepípedo do bairro do Pelourinho.

"Tão linda e no meu país!!! Muito feliz de ter você aqui!! Super fã desde Amor a mil por hora!!! Bienvenida a Bahia!!!", reagiu uma seguidora. "Maravilhosa, queria te encontrar em uma das ruas do Pelourinho", reagiu mais uma.

Aqui no Brasil Ana Layevska ficou conhecida por participar de novelas mexicanas exibidas pelo SBT, como os sucessos A Madrasta, Primeiro Amor a Mil por Hora, Querida Inimiga, Preciosa e A Vida é um Jogo. Além disso, ela também protagonizou o filme Guerra de Vizinhos, da Netflix.

Ainda sobre a Netflix, Ana acaba de estrear com mais uma produção na plataforma de streaming internacional. Ela faz parte do elenco da série Três Vidas, protagonizada pela atriz Maite Perroni, estrela da novela mexicana Rebelde. Em seu enredo, a série traz muito drama, suspense e ação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Layevska (@analayevska1)