Sucesso na internet, Xsbel encara os desafios da maternidade: "Superação"

Em entrevista à CARAS Digital, a influenciadora digital Isabelle Abreu, conhecida como Xsbel, abre o jogo sobre carreira e maternidade

Isabelle Abreu, mais conhecida como Xsbel, é uma influenciadora digital nascida em Fortaleza, no Ceará, e que atualmente vive em São Paulo ao lado de seu marido, Gabriel Félix, e da primeira filha do casal, Amelie, de sete meses. Ela sempre teve uma forte relação com a arte e o amor pela dança, música, fotografia e escrita despertou nela o interesse de criar conteúdo na internet. "Sempre repito: a arte me salvou", confessou em entrevista à CARAS Digital.

"Quando criança expressava nos palcos, e na criação de conteúdo vi a internet. Sempre pertenci à dança e a música, mas foram meus textos que me despertou o interesse de aparecer na internet. Em 2016 comecei a publicar alguns textos, com a intenção de despertar do outro lado interesse pela escrita, mas só os textos por si não me bastavam, precisava de algo a mais... E assim comecei a fotografar, do meu jeito e com o que tinha em casa, cada foto contava uma versão dos meus textos, para mim era um escape, um refúgio e eu amava fazer aquilo", detalhou ela, que chamou a atenção de algumas marcas e se mudou para São Paulo para trabalhar como modelo.

Mas foi em meio a pandemia da covid-19 que Xsbel começou a viralizar nas redes sociais com seus vídeos de humor. A influencer se inspirou em seus avós para interpretar os personagens Chico e Expedita. "Tive que voltar para o Ceará, veio a pandemia e ficamos todos em casa, naquele momento eu senti a necessidade de correr pra algum lugar, e em uma revelação de meu avô em um sonho comecei a gravar, foi o primeiro conteúdo que fiz e não quis mais voltar atrás, era como se eu tivesse me encontrado pela primeira vez, eu gravava por amor, e amava fazer as pessoas sorrirem com aquele personagem que representava meu avô."

E como passou a se expôr na internet, ela precisou lidar com a parte ruim da fama: os haters. "Às vezes aparece, mas quando aparecem, eu consigo reagir bem. As pessoas falam muito do meu estilo, mas hoje consigo levar algo bom com isso", garantiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabelle Abreu (@xsbel)

Novos conteúdos

Além de conquistar milhares de fãs, a internet foi responsável pelo encontro de Xsbel com Gabriel Félix. Os dois se apaixonaram e tiveram uma filha, Amelie. Agora ela também divide com os seguidores as dores e as delícias da maternidade.

"Tive que adaptar também meu conteúdo, pois me via muito distante dos meus personagens Chico e Expedita. No começo mexeu muito comigo, mas com o tempo foi ficando mais leve e percebi que as pessoas entenderam porque eu tive que mudar um pouco", justificou.

"Sempre falo que ainda sou a Isabelle, mas também sou a Isabelle mãe, e por isso trouxe mais da minha realidade pra dentro do meu conteúdo. Isso deixou mais leve minha rotina, pois consigo fazer algo que eu amo e com isso gerar identificação em inúmeras mães, pois amo quando elas conversam comigo e me ajudam nesses desafios da maternidade, é uma troca muito boa com minhas seguidoras", afirmou.

E além das trocas com outras mamães, ela também acaba recebendo muitos palpites sobre a criação da filha. "Como mãe de primeira viagem e por ser inexperiente, as pessoas acabam sendo um pouco invasivas, mesmo quando não peço conselhos. Mas eu não levo a mal, pois entendo que querem ajudar. Tiro brincadeiras, mas, no fundo, fico tranquila", garantiu.

Leia também:Mãe de Alice, Morgana Secco relata desafios de conciliar maternidade e carreira

A maternidade

Depois que descobriu que estava grávida, Isabelle decidiu fazer alguns cursos para "ser uma mãe perfeita", além disso, ela queria se preparar fisicamente e também mentalmente para a maternidade. Mas após o parto a influencer teve um quadro chamado baby blues, conhecido como tristeza materna.

"É tudo novo, me sinto vitoriosa depois dos primeiros 15 dias depois do puerpério, pois tive baby blues e achei que meu mundo estivesse desmoronando naquele momento, passei todo minha gestação me preparando e preocupada se eu seria uma boa mãe. Tanto que fiz inúmeros cursos, me preparei fisicamente também para estar saudável quando ela chegasse, mas a realidade do depois é bem diferente, todo dia é uma superação, e sempre viver um dia de cada vez", relatou.

Mãe de primeira viagem, a influencer detalhou como se sentiu ao ter Amelie em seus braços. "Eu quis protege lá de tudo e todos, foi como se pela primeira vez eu quisesse com todas minhas forças estar viva. Mas sim, na maioria das vezes é cansativo e me sinto engolida pela rotina, não é fácil quando se está aprendendo tudo pela primeira vez, dá medo de cada chorinho, e fico me perguntando se estou realmente fazendo certo, mas quando olho pra ela e vejo que ela está bem, que está saudável me alivia no fim do dia. Cada dia é um desafio diferente, cada dia é um aprendizado diferente. Passei minha gestação inteira estudando para ser uma "mãe perfeita", mas agora sei que essa mãe não existe, e está tudo bem."

E mesmo amando ser mãe, Isabelle confessou que muitas vezes a parte mais difícil dessa fase é a falta de tempo para ela. "Às vezes sinto que não existo fora da maternidade. Tem dias que me pego tão cansada, que até para chorar não resta tempo, ou para um banho demorado, fazer uma refeição tranquila. Ainda estou passando por uma fase de adaptação, e como inexperiente aprendendo aos poucos. Confesso que adoeci nos primeiros meses por falta de autocuidado, e só depois percebi que para minha filha estar bem eu preciso também estar, mas é muito difícil não me anular durante a rotina", ressaltou.

Isabelle com o marido e a filha - Foto: Divulgação

Planos

Para o futuro, Xsbel tem planos pessoais e profissionais que deseja realizar. Ela pensa em aumentar, mas é algo que deve demorar um pouco. "Talvez daqui a dez anos. Mas isso é algo para Isabelle do futuro pensar, por enquanto quero aproveitar o máximo com a Amelie cada momento", afirmou.

Já para a vida profissional, a influencer deseja trabalhar com cinema e escrever um livro. "Eu amo cinema, então ainda almejo trabalhar dentro desse meio. E ter futuramente meu primeiro livro publicado."