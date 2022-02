Streamer Casimiro arrecada mais de R$120 mil para ajudar vítimas em Petrópolis:

Casimiro usou sua influência para arrecadar fundos e ajudar as vítimas da tragédia em Petrópolis

Na última quarta-feira, 16, o streamer Casimiro Miguel (28) conseguiu arrecadar R$120 mil para ajudar as vítimas da tragédia em Petrópolis.

O apresentador já havia doado R$30 mil para a causa, e usou o espaço em sua transmissão na Twitch para incentivar o público a doar.

Durante a live, Casimiro disponibilizou um qr code para seu público fazer suas doações, e durante a transmissão do jogo entre Fluminense e Nova Iguaçu, foram arrecados mais de R$120 mil para a causa.

Nas redes sociais, Cazé agradeceu e falou sobre as doações: "120 mil reais arrecados hoje para ajudar Petrópolis. Amanhã tem mais, vou continuar com as doações. Obrigado por hoje, e por sempre. Vocês são f#das!", escreveu.

Recentemente, Cazé também virou assunto após superar o recorde de espectadores simultâneos durante uma live ao exibir o documentário Neymar, O Caos Perfeito.

