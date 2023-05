STLA adquire veículos elétricos BYD e revoluciona experiência de clientes

Embora o investimento inicial possa ser elevado, e nesse caso ultrapassou R$ 1.2 milhão, considerando que os dois foram blindados, a manutenção é consideravelmente menor. Isso devido à simplicidade do motor e à ausência de componentes mecânicos presentes nos motores à combustão interna.

De acordo com o diretor de vendas da montadora, Henrique Antunes, todos estão empenhados na empreitada. "A BYD tem como compromisso global, através das suas soluções, resfriar a temperatura da terra em 1°C. Quando estabelecemos parcerias com empresas comprometidas em tirar o ESG do papel, isso nos dá certeza de que não estamos sozinhos na jornada de proteger nosso planeta", explica.