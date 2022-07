Sthefany Brito se declara para o marido: "Melhor escolha que já fiz nessa vida"

A atriz Sthefany Brito postou um vídeo refletindo sobre suas escolhas e se declarou para o marido, Igor Raschkovsky

CARAS Digital Publicado em 20/07/2022, às 21h01

Sthefany Brito(35) usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 20, para se declarar a o marido, Igor Raschkovsky, e celebrar a família que eles construíram juntos.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo em que aparece refletindo sobre as escolhas que fez na vida. Nas imagens, quando coloca a aliança rapidamente no dedo ela se vê casada. Em outra tentativa, a irmã de Kayky Brito (33) aparece grávida. Ela então decide manter o anel do dedo, e é possível ver vários momentos do casal com o filho, Enrico (1).

"Melhor escolha que já fiz nessa vida todinha! Claro que um anel é só um símbolo, mas a escolha é diária e fruto disso é nossa família que nem nos meus melhores sonhos imaginei tão linda, feliz e barulhenta @igormraschkovsky Te amo!", declarou Sthefany na legenda da publicação.

Os fãs parabenizaram a atriz. "Você tem uma linda família. Que Deus abençoe", disse uma seguidora. "Parabéns pela sua linda família", escreveu outra, "O defeito desse vídeo é que ele acaba. Que Deus abençoe vocês", falou uma terceira.

Confira a declaração de Sthefany Brito:

Nova integrante da família

A atriz Sthefany Brito encheu seu feed de amor ao apresentar a nova mascote da famílai para os seguidores na web. A artista compartilhou em seu Instagram lindos registros com a cachorrinha vira-lata Tina, adotada por ela.

"A nossa família cresceu… Uma menina serelepe entrou nas nossas vidas para bagunçar a casa, atanazar a vida dos meninos e encher ainda mais nossos corações de amor!!!! Faz uma semana que estamos aqui, com muita paciência e amor, nos adaptando. Estava doida para apresentá-la a vocês: Tina, a mais nova integrante da família, minha princesa ligada no 220, da língua pintada", disse ela em um trecho, que já tem dois cães, London e Valentino.

