Sthefany Brito revela 'perrengue' com o filho em casamento

Sthefany Brito conta que criou expectativas sobre a performance do filho em casamento: 'Nada saiu como o esperado'

CARAS Digital Publicado em 12/05/2022, às 11h33

A atriz Sthefany Brito (34) fez um relato de maternidade real ao contar sobre um imprevisto com o filho, Antonio Enrico, de 1 ano e 6 meses, durante o casamento de amigos. Ela contou que o garotinho foi convidado para ser pajem na cerimônia, mas não curtiu muito a sua função.

A artista revelou que o filho não quis entrar sozinho na cerimônia e que queria tirar a roupa. "Achei que Enrico fosse amar entrar de pajem, já que tinham outras crianças maiores (e ele ama!)… Criei expectativa (Um ano e meio e eu aqui criando expectativa ainda…) e claro nada saiu como o esperado!", disse ela.

Então, ela completou: "Ele que tira a soneca sempre de manhã, não dormiu nada… Conclusão: chegou cansado já no casamento, é só entrou mesmo no nosso colo! Além de não querer ficar com a roupa de pajem de jeito nenhum!".

Apesar do 'perrengue', Sthefany Brito comemorou o momento em família. "Mas o que importa é que foi um dia lindo e ficamos muito felizes de fazer parte desse momento tão especial… Um agradecimento especial ao “bobô” e a “fofó” que cuidaram do nosso príncipe e mamãe e papai ganharam um vale night", disse ela.

Sthefany Brito mostra as fotos do dia do casamento dos amigos: