Sthefany Brito faz rara aparição com o marido em shopping no RJ

Sthefany Brito é flagrada em almoço na companhia do marido, Igor Raschkovsky, no Rio de Janeiro

A atriz Sthefany Brito aproveitou a tarde desta sexta-feira, 7, para curtir um passeio a dois com o marido, o empresário Igor Raschkovsky. A estrela foi flagrada com o amado na saída de um restaurante em um shopping no Rio de Janeiro.

De mãos dadas, os dois foram fotografados na saída do local. Para o passeio com o amado, a atriz apostou em um look com calça e jaqueta jeans e camiseta verde.

Vale lembrar que Sthfany e Igor são pais de um menino, Antonio Enrico.

Fotos: Edson Aipim / AgNews

Sthefany Brito muda o corte de cabelo

Recentemente, Sthefany Brito (35) passou por uma grande transformação em seu visual e mostrou o resultado em suas redes sociais. A atriz decidiu abandonar os cabelos cumpridos e surgiu com os fios mais curtos. O responsável pelo novo visual da artista foi o hairstylist Tiago Parente, que contou em seu perfil no Instagram que Sthefany aderiu ao corte bluntbob.

Os seguidores amaram a transformação e encheram a publicação de elogios. "Tão linda", disse uma seguidora. "O corte curto valoriza ainda mais sua beleza. Amei!!!", afirmou outra. "Perfeita, que mulher linda", comentou uma fã. "Você fica lindíssima de curto. Elegante demais", falou mais uma.