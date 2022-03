Sthe Matos recebe alta hospitalar após sangramento no cérebro

A ex-Fazenda recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira, 23, após ser internada na UTI com um pequeno sangramento no cérebro

CARAS Publicado em 23/03/2022, às 17h06

Sthe Matos(23) recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira, 23. A ex-Fazenda estava internada na UTI após sofrer um pequeno sangramento no cérebro.

Nas redes sociais, a equipe da influenciadora digital comunicou a alta médica e agradeceu as orações e o carinho dos fãs.

"Com muita felicidade viemos contar para vocês que nossa Tetezinha teve alta agora há pouco", revelaram eles, mostrando algumas imagens da ex-Fazenda no hospital.

Em seguida, a equipe de Sthe contou que ela seguirá o tramento em casa. "Após todos os exames realizados e uma minuciosa observação, Teté foi liberada pelos médicos para dar continuidade ao tratamento em casa. Compartilhar com vocês essa notícia faz a gente sentir a mais pura felicidade. Foram dias de ansiedade e preocupação, mas graças a Deus deu tudo certo", acrescentaram.

Eles também fizeram um agradecimento. "Agradecemos muito todo o apoio, carinho e oração de vocês! Já sabíamos que ela tem a melhor equipe do mundo, mas ainda assim vocês conseguiram nos surpreender com tanto amor. Já, já Teté aparece por aqui para falar com vocês", finalizaram.

A internação

A equipe de Sthe Matos revelou a internação da influencer nas redes sociais. Eles explicaram que ela passou mal durante um voo e após realizar alguns exames foi descoberto um sangramento no cérebro.

"Oi, equipe da Tetezinha! Após alguns dias com uma aparente virose, tendo testado negativo para Covid, hoje Teté sentiu uma dor de cabeça muito forte e foi ao hospital verificar. Ela realizou uma tomografia e foi constatado um pequeno sangramento no cérebro. Nada muito grave", disseram eles.

Confira



Reprodução/Instagram