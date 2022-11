Stepan Nercessian revela que socorreu pai de Fátima Bernardes

Ator Stepan Nercessian conta como acudiu pai da apresentadora Fátima Bernardes, Amâncio da Costa Bernardes, após mal súbito

O ator Stepan Nercessian (68) participou do podcast Papagaio Falante, comandando por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, e contou sobre um episódio inusitado que passou.

O artista disse que socorreu o pai da jornalista e apresentadora Fátima Bernardes (60), Seu Amâncio da Costa Bernardes, após ter tido um mal súbito.

Segundo Nercessian, o socorro foi por acaso e ele afirmou que uma mulher presente no local foi quem descobriu o parentesco do senhor com a famosa.

"Eu estava saindo de casa e um senhor caiu ali na calçada, [porque] teve um problema, um mal súbito. Sempre tem aquela multidão, espera, 'cadê Samu' e não sei o quê... Uma senhora pegou os documentos [da vítima] e conseguiu saber: 'é o pai da Fátima'”, começou contando ao ser questionado por Mallandro.

Stepan, então, revelou que ligou para Fátima para confirmar a identidade do pai dela. E que, em seguida, o levou para o hospital: "Eu liguei para a Fátima e perguntei: 'é seu pai? Estou indo levá-lo para o hospital'. Foi um socorro desses que, infelizmente, cada dia que passa se torna mais raro", disse ainda o ator.

Fátima Bernardes testa positivo para covid-19

Na segunda-feira, 14, a jornalista e apresentadora Fátima Bernardes compartilhou em suas redes sociais que está com Covid-19. Sendo a primeira vez que se contamina com o vírus, ela diz estar bem e com Túlio Gadêlha, seu namorado, em Recife. “É verdade a notícia: teste positivo para covid pela primeira vez. Com as 4 doses da vacina em dia, estou bem, mas sigo afastada do trabalho até negativar. Como temos uma boa frente de programas gravados, as emoções do The Voice Brasil estão garantidas. Não percam a estreia amanhã”, escreveu no Twitter.

Em seu perfil oficial no Instagram, Fátima compartilhou um print da publicação que fez no Twitter, e legendou: “Dessa nova variante, não escapei: pela primeira vez testei positivo para Covid. Estou em Recife com meu amor Túlio Gadêlha, enfrentando o isolamento”.

